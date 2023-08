Aston Martin identifikoval hlavní slabiny svého vozu, chystá vylepšení a věří v posun vpřed

Stáj Aston Martin dle svého šéfa Mika Kracka přišla na to, co je tou největší slabinou jejich monopostu AMR23 a omluvila se svým pilotům za pokles konkurenceschopnosti po slibném vstupu do sezóny. Po letní přestávce se chystá nasadit vylepšení, která by ji měla dostat opět do formy.