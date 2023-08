Slabina McLarenu zabránila v dosažení dobrého výsledku, nepomohla ani strategie, lituje Norris

Zdálo se, že mladý Brit bude moci se svým oranžovým vozem bojovat s konkurencí s výjimkou Maxe Verstappena o postavení na bedně. Jenže během úvodní přeháňky zůstal na dráze moc dlouho a propadl se za ty, co přezuli rychleji na přechodné pneumatiky.

V cíli sice byl nakonec sedmý, Norris však byl evidentně zklamaný, protože chtěl dosáhnout více: "Když začnu tím, že se podívám na konečné pořadí, tak jsme získali nějaké body, což je dobré. Ale nebylo jich tolik, kolik jsme jich získat měli."

"Udělali jsme některé nesprávná rozhodnutí a v takový den můžete získat nebo ztratit spoustu času. Pro nás platilo to druhé. Někdy to je o rychlosti a někdy o strategii. Strategii jsme dnes podělali. Nemyslím si, že rychlost byla špatná. Bylo OK, ale nestačilo to," popisuje jezdec McLarenu.

Start závodu v Zandvoortu - Norris druhý za Verstappenem | foto: Red Bull Content Pool

Jenže ani tempo McLarenu nebylo v neděli tak oslnivé jako o den dříve v kvalifikaci, což pilot uznává: "Pokud chcete říct jaké bylo naše tempo ve srovnání s Astonem, tak bylo dost příšerné. Ve srovnání s Mercedesem? Dost příšerné."

"Naše rychlost dnes hodně zaostávala za tím, co jsme předvedli v kvalifikaci. V rychlosti na jedno kolo jsme mnohem konkurenceschopnější než v závodě," uvědomuje si Norris, jemuž mezi piloty patří se 75 body osmá příčka hned za krajanem Georgem Russellem z Mercedesu.

"Myslím, že to je čím dál více zřejmější. A děláme všechno možné, abychom to napravili, a další kroky směrem k příštím závodům. Ale momentálně to ani zdaleka nestačí. Projdeme to a zajistíme, abychom příště odvedli lepší práci. Máme před sebou nějakou práci, ale postupně se do toho dostáváme," dodává Norris.