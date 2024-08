KVALIFIKACE GP HOLANDSKA: dramatický duel rozhodl Norris pro sebe a zklamal oranžové tribuny

S ohledem na povětrnostní podmínky byly teploty a vůbec počasí oproti dopoledni odlišné - teplota povyskočila na 24°C, trati na 31°C, vlhkost vzduchu se držela na 67 procentech, ale oproti předchozím dnům bylo prakticky bezvětří (1,0 km/h). "Rosničkáři" ovšem predikovali 40% možnost deště. Piloti měli k dispozici pneumatiky tvrdosti C3-C1, ty si v druhém tréninku mohli náležitě vyzkoušet. Slunce sice svítilo, ale nešly přehlédnout mraky nad mořem.

Q1 - 18 minut:

Bylo neuvěřitelné, že v boxech Williamsu byl téměř připraven monopost pro Sargeanta, ovšem na začátku Q1 ještě mechanici usilovně pracovali. Právě kvůli němu toho piloti nemohli v posledním tréninku mnoho vyzkoušet, zvláště domácí Verstappen měl před oranžovými tribunami co dohánět - ve druhém a třetím tréninku pro něj byla TOP 3 mimo dosah. Na trať vyjel jako první Hülkenberg a stanovil výchozí čas 1:13,062. Záhy se přes něj začali dostávat ostatní piloti, nakonec se po sérii prvních pokusů dostal do čela Hamilton (1:11,375) s náskokem 0,002 vteřiny před Norrisem. Verstappen čekal osm minut, než se vydal na trať a jeho výkon rozhodně nebyl excelentní, ale stačil na třetí místo (1:11,393). Norris přitom při svém pokusu ještě v zatáčce 10 chytil smyk, jenž ho nějaký čas stál.

Do křížku se dostali v zatáčce 9 Pérez a Hamilton. Lewis se stěhoval co nejvíc ke kraji a neměl kam uhnout, ovšem Checo měl o situaci jiný názor: "Co tam ten **** idiot dělá? ****!" stěžoval si do vysílačky. Hamilton na boxovou zídku vyslal lakonický vzkaz: "Byl jsem co nejvíc mimo jeho dráhu."

Do nepříjemné situace se dostával Sainz jrl, jemuž nevyšel ani druhý pokus. Před jeho posledním pokusem dokonce figuroval na 18. místě. Verstappen ani druhý pokus nedokončil, protože chyboval za šikanou. V ohrožení se tak ocitl i Pérez, ale o všem rozhodly poslední pokusy - Sainz jr. vykouzlil v té chvíli nejlepší čas 1:11,327, za něj se zařadil Leclerc (1:11,370), ale poslední pokusy ještě vylepšili Pérez (1:11,006) a Russell (1:11,049) - který si pár minut předtím stěžoval, že jeho vůz nemá žádný přítlak. Ferrari se tak na poslední chvíli spasilo, zázrak u Williamsu se nekonal - Sargeant se na trať nedostal

Do Q2 nepostoupili: Ricciardo, Botas, Zhou, Ocon, Sargeant

Q2 - 15 minut:

První na trať vyjely rudé oře z Maranella, ovšem časy nebyly příliš excelentní (1:11,835 Sainz jr., 1:11,665 Leclerc). Reálnou podobu časů nastolily McLaren - nejdříve Piasti (1:10,505) a po něm Norris o 0,009 vteřiny rychlejší. Verstappen stále nebyl v optimální pohodě, ale dokázal si zajistit klid časem 1:10,811.

McLareny a Russell (1:10,552) už na trať podruhé nevyjeli, totéž risknul i Verstappen. Ferrari musely zabojovat, ale situaci jim notně zkomplikovali výborným časem Albon. Po projetí cílem byl Sainz jr. na hraně, ale k všeobecnému překvapení ho nepřekonal Hamilton. To se naopak povedlo Strollovi a Leclercovi, takže Carlos zůstal před branami Q2.

Už při výjezdu se Verstappen ptal na možnost deště, protože obloha se čím dál kabonila. Nakonec i Q2 byla kompletně suchá. Sainz jr. si ještě v dojezdovém kole stěžoval, že Hülkenberg před ním zůstával v rychlých zatáčkách (při druhém pokusu), ale to už na věci nic nezměnilo.

Do Q3 nepostoupili: Sainz jr., Hamilton, Cunoda, Magnussen, Hülkenberg

Q3 - 12 minut:

Oblaka stále houstla, proto se ihned po zahájení odpočtu vydali na trať Norris, Verstappen a Piastri, následovaní Leclercem a Gaslym. Nikdo nechtěl čekat, mohl přijít déšť a zhatit veškeré šance. Piastri zajel první měřený čas, ale z této trojice byl nakonec nejrychlejší Norris (1:10,074). Verstappen v poslední Luyjendijk Bocht vzal podlahou obrubník a hned žádal garáž, aby prověřila podvozek. Možná to byla ona desetina a půl, co mu chyběla na Norrise. Aston Martiny s Albonem a Pérezem zatím vyčkávali v boxech - zelené vozy hodlaly využít klid na trati a vyrazily po sedmi minutách. Odevzdaný Alonso po svém rychlém kole poslal na boxovu zídku vzkaz: "Víc už toho nedokážu!"

Necelé čtyři minuty před závěrem kvalifikace vyjeli na trati všichni ostatní, tedy včetně Péreze a Albona. První se do akce pustil Verstappen a na jeho jízdě byla vidět obrovská snaha, ale také drobné chybičky. Zajel druhý fialový sektor a po průjezdu oranžová masa na tribunách vybuchla nadšením, které ovšem po šesti vteřinách zhasl Norris - jako jediný se vešel pod 1:10,0 a určitě mu pomohl první nejrychlejší sektor. Leclerc se sice zlepšil, ale do TOP 4 nepronikl. Aston Martin zjevně připravil sám sebe o lepší výsledek, protože jediný pokus v této konstelaci nebyl dostatečný. Zajímavostí je, že Pérez opět nedokázal v rozhodujícím momentě zúročit poměrně nadějné výsledky z tréninků i prvních dvou částí kvalifikace.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:09,673 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:10,029 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:10,172 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,244 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:10,416 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:10,582 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:10,633 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:10,653 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:10,857 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:10,977 11. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:10,914 12. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,948 13. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:10,955 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:11,215 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:11,295 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:11,943 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:11,995 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:12,168 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,261 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing no time

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ