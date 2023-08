Norris vysvětluje matoucí výkyvy ve výkonnosti McLarenu v Belgii

"Nemyslím si, že jsme měli optimální nastavení křídla," vysvětluje po víkendu ve Spa-Francorchamps jednoduše Norris. McLaren totiž už v Rakousku na jeho voze nasadil velký balík vylepšení, který je posunul o obrovský kus dopředu - v Silverstone i na Hungaroringu byli najednou rychlejší než Mercedesy i Ferrari.

V Belgii po slibném začátku ale přišel v závodě propad - Piastriho natlačil do zdi v první zatáčce Carlos Sainz s Ferrari a Norris se v něm postupně propadal až na samé dno - jednu chvíli byl dokonce předposlední. To bylo překvapení i pro oranžovou stáj.

"Sotva jsem mohl zařadit osmičku, tak pomalí jsme byli na rovinkách. Zkrátka jsem se nemohl bránit, nemohl jsem útočit. Předjíždění bylo nemožné - na rovince jsem nepředjel nikoho, byli jsme příliš pomalí. Předjel jsem dva nebo tři lidi v zatáčkách. Bylo to velmi bolestivé.

Start závodu v Belgii McLarenu nevyšel | foto: Red Bull Content Pool

Všichni mě předjížděli ještě před DRS zónou. Když jsem se chystal předjet Alexe [Albona], měl jsem nové pneumatiky, on staré. A na konci rovinky mi poodjel o tři či čtyři délky auta. Přitom jsem měl DRS, použil jsem tlačítko pro předjetí. Bolelo to. Na rovinkách jsem zkrátka nemohl předjíždět, bez ohledu na to, jak byl dobrý můj výjezd ze zatáčky. Nastavili jsme auto špatně, myslím, že jsme to už přiznali," říká Norris.

"Zkrátka jsme se nedokázali soustředit na to, na co jsme chtěli, protože jsme přivezli úplně nové auto. A veškerá naše pozornost byla upřena na něj, což je správné, protože existují asi jen tři či čtyři závody, kde potřebujete tak nízký přítlak," pokračuje britský pilot McLarenu.

"Veškerá naše pozornost byla upřena k tomu, abychom zkrátka dali dohromady nové auto, které jsme představili před několika týdny a s kterým jsme to dotáhli dvakrát na pódium. To je pro mě lepší - zažít s ním pár špatných víkendů než být neustále pomalý," říká Norris, jenž raději akceptuje výkyvy s novým vozem než jezdit uprostřed pole s pomalu a bez rizika vyvíjeným autem.

Mercedes má podle Norrise stále trochu navrch, ve zbytku sezóny očekává napínavé souboje | foto: Pirelli

"Jsem rád, že jsme zažili dobré víkendy, stále však nejsme tam, kde bychom potřebovali. Nezávodíme s Mercedesem - jsou očividně pořád o krok před námi," uznává 23letý jezdec, byť Stříbrné šípy v předchozích dvou podnicích zaslouženě porazil díky vlastní rychlosti.

Jak to bude po letní přestávce, kdy týmy postupně upínají svou pozornost spíše k monopostům pro příští rok? Lewis Hamilton i po ní očekává vyrovnanou bitvu mezi těmito dvěma týmy: "Nevím, kolik toho budou lidé vyvíjet ve druhé části sezóny, ale podle mě tam bude nějaký pohyb."

"Jsem si však jistý, že McLaren bude ve druhé části silný, Ferrari a my jsme velmi, velmi vyrovnaní. Jsem si jistý tím, že v závislosti na okruhu se pozice náš všech budou měnit. Doufám, že budeme moci závodit o něco lépe a více vpředu," přeje si pilot Mercedesu, který se ve Spa znovu potýkal s poskakováním svého vozu W14 po nasazení velkého balíku vylepšení.