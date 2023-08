"Nový aerodynamický tunel představuje pro F1 tým obrovskou změnu," potvrzuje Aston Martin

Nový aerodynamický tunel vedle továrny v Silverstone by měl být dokončený do konce příštího roku, takže jeho přínos se projeví u vozu F1 až v sezóně 2025. Očekávání jsou ovšem vysoká.

"Nejdůležitější nástroj jim stále schází, tím je aerodynamický tunel. Jde o klíčový nástroj, který je téměř hotový. Myslím si ale, že bude znamenat novou budoucnost Aston Martinu. Připraven bude do konce roku 2024," popisuje bývalý pilot F1 Pedro de la Rosa.

Aston Martin aerodynamický vývoj v současné době provádí v Brackley u Mercedesu, jehož tunel již nepatří k těm nejmodernějším. To se však příští rok změní, když budou mít konečně svůj vlastní.

"Momentálně si aerodynamický tunel půjčujeme od Mercedesu. Dokud nebudeme mít hotový nový tunel, tak v něm nebudeme moci pracovat. Aerodynamický tunel je pro F1 tým tou nejdůležitější věcí. Poskytuje vám přítlak, efektivitu - a my jsme ve finální fázi jeho stavby," pokračuje De la Rosa.

Fernando Alonso s Aston Martinem AMR23 | foto: Aston Martin

"Pro nás to je absolutně klíčové mít vlastní aerodynamický tunel," přitakává šéf aerodynamického oddělení Dan Fallows, jenž minulý rok přišel z Red Bullu.

Stáj ze Silverstone vlastněná Lawrencem Strollem má mistrovské ambice. Přijala zkušeného jezdce Fernanda Alonsa a dále investuje do své infrastruktury. "Jde o potvrzení záměru ze strany Aston Martinu. Ukazuje to, že plníme termíny pro budoucnost. Doufáme, že bude mít dopad na auto pro rok 2025," popisuje Fallows.

"Dám nám to velký prostor, který jsme pro vývojové programy dříve neměli. I z logistického hlediska. Je to mnohem praktičtější, když přesouváte díly na druhou stranu své továrny, než když je musíte rozebírat a převážet do jiného aerodynamického tunelu. Pro tým půjde o radikální změnu," dodává 49letý britský inženýr.

Svůj nový aerodynamický tunel začal počátkem srpna využívat McLaren, který doposud své monoposty testoval u Toyoty v Kolíně nad Rýnem. Testuje v něm ale monopost pro příští rok, ten současný MCL60 se do něj již nepodívá. Ostatně ve Wokingu jej již přestal vyvíjet - podobně jako ostatní soupeři.