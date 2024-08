"Je na čase!" Norris se těší na velké vylepšení McLarenu tento víkend v Holandsku

Stáj z Wokingu po letní přestávce konečně nasadí větší novinky, na které čeká již od závodu v Miami. A přijdou vhod, protože se snaží udržet v popředí a dále stahovat ztrátu na vedoucí Red Bull v šampionátu konstruktérů, který má u nich větší prioritu než individuální titul některého z jejich pilotů.

Co by si Norris od nového balíku přál? "Abychom byli rychlejší, opravdu nic více. Aby autu poskytl větší přilnavost a zrychlil ho," odpovídá britský pilot, který má před druhou částí sezóny na druhém místě ztrátu 78 bodů na Verstappena, zatímco mezi týmy schází McLarenu 42 bodů.

"Opravdu jsme od Miami neměli žádné vylepšení. Přidávali jsme na auto drobné věci, ale nic takového, co bych podle našich poměrů a z pohledu většiny lidí označit za vylepšení," popisuje Norris to, jak dlouho již čeká na nějaké novinky.

McLaren by chtěl o víkendu přidat další triumf a pokračovat ve stahování náskoku Red Bullu | foto: McLaren

Ty z počátku května z Miami naštěstí fungovaly, ale soupeři se od té doby zlepšili - zejména Mercedes udělal obrovský pokrok, zatímco Ferrari začalo s posledními vylepšeními poskakovat a muselo udělat krok zpět, v poslední době své tempo zpomalil také Red Bull.

"Šlo o mezitím jen o jednu věc, jen drobné krůčky kupředu. Nic, co by představovalo čistý dobrý krok z pohledu výkonnosti. Hodně týmů to ale v posledních několik závodech udělalo, zejména naši hlavní soupeři," pokračuje 24letý jezdec.

Nechtěl, aby jeho tým bezhlavě nasazoval novinky, které by na trati moc dobře nefungovaly: "Je na čase. Ale myslím to v tom dobrém smyslu - trvalo nám to pokusit se věcem dobře porozumět. Viděli jsme, jak jiné týmy na auto nasazují věci, které nezbytně nefungovaly. A chtěli jsme zajistit, abychom se tomu vyhnuli."

"Byli jsme trpěliví. Myslím, že jsme na to v posledních závodech dopláceli, byť jsme odjeli pár skvělých závodů ve srovnání s našimi soupeři, kteří nasazovali vylepšení," shrnuje Norris. Podaří se tento víkend McLarenu dosáhnout na své třetí letošní vítězství a porazit po letní přestávce Red Bull?