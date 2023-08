"V roce 2024 chceme titul," zní z Mercedesu. Ve vývoji se již plně soustředí na příští auto

Red Bull letos dominuje a soupeři jej marně stíhají. Šéf Ferrari Frederic Vasseur přiznal, že se v aerodynamickém tunelu již věnují pouze vozu pro sezónu 2023, což platí také pro Mercedes, jenž se chce vrátit na vítěznou vlnu.

"Naším cílem je vyhrávat šampionáty. Žel tento rok nejsme v takové pozici. Ale chceme v ní být příští rok. Musíme správně vyvážit to, kolik se toho můžeme naučit se současným vozem, s tím, abychom do toho příštího dali co nejvíce svého úsilí," popisuje technický ředitel Stříbrných šípů Mike Elliot.

"V této fázi roku se v aerodynamickém tunelu hodně soustředíme na rok 2024. Ve velké části kreslírny, dynamiky vozidla a výroby dílů s dlouhým zaváděcím časem to začíná vřít. Od letní přestávky se budeme věnovat hlavně příštímu autu. Ale to nabízí příležitosti i pro letošní auto," říká technický šéf James Allison.

Toto Wolff chce příští rok Red Bull porážet | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Svou pozornost nyní upínáme k roku 2024. Pro W14 máme stále nějaká vylepšení, ale je dobře, že jsme přepnuli na příští rok, protože toho můžeme na letošním voze tolik optimalizovat, aniž bychom se museli příliš zabývat jeho vylepšeními," vysvětluje šéf stáje Toto Wolff.

Mercedes se letos v Monaku definitivně zbavil svého konceptu ultra-úzkých bočnic, s nimiž loni překvapil svět F1. Nedokázal z něj ale dostat tolik, kolik si představoval, proto se vydal cestou klasických bočnic, jaké má například Red Bull.

Na ten ale v časech na kolo pořád dost ztrácí, proto se snaží dříve přesunout své zdroje k příštím vozu, se kterým by chtěl opět vítězit. Během letní přestávky mu sice patří druhá příčka mezi konstruktéry, ovšem s obrovskou ztrátou na svého rakouského rivala, když zvládl nasbírat sotva polovinu bodů, co Red Bull (247 vs. 503 bodů).