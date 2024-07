GP BRITÁNIE: Hamilton se 945 dnech opět raduje z vítězství

Oproti včerejším teplotám se toho moc nezměnilo, jenom co do pravděpodobnosti deště přibyla významná procenta a simulace předvídaly déšť někdy kolem první třetiny závodu. S výjimkou Zhoua a Ocona (měkké pneu) a Péreze, startujícího z pit-lane na tvrdé směsi nasadili všichni piloti na startu středně tvrdou směs, což bylo k predikci deště pochopitelné. Pirelli pro tento závod nabídlo škálu C3-C1

Ještě než se však vydalo startovní pole na trať, zajel přímo ze zaváděcího kola do boxů Gasly, jemuž tým oznámil blíže nespecifikovanou poruchu na voze (později upřesněno jako defekt převodovky). Tím pro Francouze skončil skličující víkend dříve, než po závodní stránce vůbec začal.

Start proběhl na čele bez větších problémů - Verstappen v zatáčce The Loop překonal Norrise, Hülkenberg nezvládl výjezd z Village a při návratu mírně zblokoval Alonsa, jemuž se vyhýbal Sargeant a narazil do Albona. Pouze Alex si odnesl z této kalvárie mírné poškození vozu, všichni postižení ale mohli pokračovat, v případě vyšetřovaného Hülkenberga žádné potrestání nepřišlo.

Pořadí na čele Russell, Hamilton, Verstappen, Norris, Piastri a Sainz jr. se pozvolna natahovalo a tak celkem spokojení diváci čekalo, jaké napětí do závodu vnese déšť. Ještě předtím se oba piloti McLarenu začali blížit Verstappenovi a záhy se dostali do jeho dostřelu. Oba na proslulé Hangar straight stejným způsobem obhájce titulu zdolali - Lando v patnáctém a Oscar v 17. kole. V té době už nad okruh dorazily mraky, ale žádný silný déšť se z nich neresultoval. Naopak většina pilotů dál zůstávala na hladkých pneu a Hamilton si dokonce v 18. kole vyměnil pozici s Russellem. Ten si stěžoval na obtížnější ovládání svého vozu. Hamilton ve 20. kole striktně odmítl možnost přejít na intermediates s tím, že většina trati je suchá, ačkoliv vedení závodu zakázalo od 19. kola používání DRS a de facto tím závod označilo za mokrý. Ostatně v nájezdu do 19. kola oba Mercedesy opustily v zatáčce Village trať, což bylo příčinou událostí následujících.

Mercedesy pak musely strpět nájezd McLarenů - Norris na cílové rovince předjel Hamiltona, Piastri po výjezdu z The Loop Russella a ještě v témž 20. kole na Hangar straight taktéž Hamiltona. McLaren v té chvíli cílil na double, ale hlavní zápletka teprve měla přijít. Intenzivnější déšť totiž skropil okruh v 26. kole, kdy vedení závodu podruhé neumožnilo pilotům používat DRS. Prakticky celé pole se vrhlo do boxů na intermediates, Verstappen ve 27. kole, trojice Norris, Hamilton a Russell o kolo později - přičemž Norris na svých soupeřích vydělal, jeho mechanici odbavili za 2,8 vteřiny, double pit-stop Mercedesu byl pomalejší (Hamilton 3,1, Russell 3,3). Piastri byl obětován, takže jeho zastávka v 29. kole a pomalá výměna (3,5) znamenala pád na 6. příčku.

Šok zažilo Silverstone ve 34. kole, kdy byl Russell kvůli problémům s vodovodním systémem vyzván k odstavení vozu v boxech. Předpověď zněla, že někdy kolem 40. kola déšť ustane, což určitě přivítal Hamilton, jenž si stěžoval, že se mu přední pneumatiky pozvolna rozpadají. Nicméně dokázal zatlačit na Norrise, jen navíc ve 36. kole vyrobil drobnou chybku v zatáčce Club. Hamilton byl rovněž informován, že Norris má k dispozici nové pneumatiky pouze měkké nebo tvrdé.

Druhá hromadná výměna nastala od 38. kola, ale to nejdůležitější se odehrálo o kolo později. Do boxů postupně zajeli Hamilton (měkké, 2,9), Verstappen (tvrdé, 2,2) a Piastri (středně tvrdé, 3,3), ve 40. kole dorazil k mechanikům i Norris, ale pomalá výměna za 4,5 (měkké pneu) ho stála vedení. Ba co víc, postupně, desetinu po desetině, se k němu přibližoval Verstappen, jehož tvrdá směs fungovala naprosto brilantně. Navíc dostal z boxů zprávu, že Norris má na levé přední části vozu nějaké poškození. Ve 48. kole na konci Hangar straight najel venkem do následné zatáčky Stowe a oplatil Norrisovi manévr z 15. kola. Mírně se však zdržel a proto mu tři kola před cílem na Hamiltona scházely tři vteřiny, což se i při jeho schopnostech nedalo zvládnout. Silverstone mohlo prožít euforii a Hamilton se poprvé od GP Saúdské Arábie 2021 postavit na nejvyšší stupínek. Mimochodem, z boxů ho kromě dalších herců sledoval motoristický nadšenec Rowan "Mr. Bean" Atkinson a závod šachovnicovou vlajkou odmávl někdejší kytarista skupiny Queen sir Brian May, navíc se Lewis stal prvním pilotem v historii tohoto okruhu, který tu vyhrál devět Grand Prix.

U Ferrari zachraňoval čest značky Sainz jr., i když Leclerc vlastně neudělal nic špatně. Po startu se prosmýkl z 11. pozice na osmou, ve 13. kole opět na Hangar straight zdolal Strolla, jenže když v 17. kole začalo pršet, zvolili u Ferrari strategii nazutí intermediates (20. kolo) - a ta nevyšla, Charles na ní ztrácel šílených 12 vteřin na kolo! Podruhé stavěl ve 29. kole (opět zeleně označené pneu), aby pak v 38. kole na měkkých doháněl nedohnatelné. Alespoň si zabojoval s Bottasem, jehož v předposledním kole dokázal porazit. Carlos se v jednu chvíli po výměnách pneu dostal na 4. místo (po odstoupení Russella), ale na slicks (středně tvrdé) přešel s Norrisem jako poslední a to ho stálo jednu pozici. Proto v předposledním kole zastavil pro měkkou směs a získal aspoň prémiový bod za nejrychlejší kolo.

Pérez se ztratil stejně jako Leclerc v závěru pole - ve stejném kole jako Monačan nazul intermediates, podruhé pro stejné pneumatiky zajel ve 30. kole a mechanici se opravdu nijak nevytáhli (5,9), nakonec naposledy měnil pneumatiky ve 38. kole a na středně tvrdé směsi neměl možnost se dostat byť jen na dohled bodované desítky. Nakonec ho zcela odevzdaného dvě kola před cílem předjel Ocon.

Nenápadný, ale účelný závod odjely oba vozy Aston Martin, ale upřímně, o jejich pozice je těžko mohlo někdo připravit. Skvěle jedoucí Hülkenberg byl mimo jejich dosah, za nimi bojovali o pozice Cunoda s Albonem, také dostatečně daleko. Japonec vzdoroval pilotu Williamsu do 46. kola, ale poté musel přepustit devátou příčku. Ani Magnussen na druhém Haasu se neztratil a svedl několik zajímavých duelů, ale také ve 35. kole chytil v úseku Vale pořádný smyk málem přes vjezd do boxů vyletěl z trati.

Mercedes může slavit podruhé za sebou vítězný závod, v čele s Toto Wolffem, jenž ještě před několika měsíci tvrdil, že šampionát je v podstatě rozhodnutý. Jak se ale ukazuje, v jeho polovině není o zajímavé a překvapivé výsledky nouze.

Tímto bych se rád omluvil za pozdní report, ale když jsem ho začal psát, nejspíš se mraky ze Silverstone přesunuly nad naše území. Přišla rána, pak mi spojení s internetem vypovědělo službu. Doufám, že se podobné eskapády budou opakovat minimálně.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:22.27,059 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 1,465 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 15 + 7,547 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 12 + 12,429 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 11 + 47,318 6. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 8 + 55,722 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 56,569 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 4 + 1:03,577 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 2 + 1:08,387 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1 + 1:19,303 11. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:28,960 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:30,153 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 14. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 1 kolo 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 16. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 2 kola 17. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 2 kola 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 2 kola 19. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team vodní systém 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team nestartoval Nejrychlejší kolo: 55 Carlos SAINZ Jr. Ferrari SF-24

Ferrari 067 1:28,293

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ