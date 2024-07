Druhý trénink - rudé Ferrari způsobilo červenou vlajku, Norris nenašel přemožitele

Horko na Hungaroringu příliš nepokleslo - 31°C, trať 48°C a poměrně nízká vlhkost vzduchu (36 %) provázela bezmračná obloha. Piloti měli k dispozici pneumatiky C5 - C3 a čekalo se, jak budou pokračovat piloti po naznačených šancích v prvním tréninku.

Prvním pilotem na tratil byl Nico Hülkenberg, jenž po poledni pauzíroval ve prospěch Bearmana, následovaný Bottasem a Magnussenem. Nico také stanovil čas na ůvod: 1:20,201. Všichni piloti se po okruhu pohybovali na středně tvrdé směsi, jen McLareny po prvním pokusu sáhly po tvrdé - a překvapivě na ní byly rychlejší, i když to nebyl nijak vypovídající moment.

Do čela se dostal Pérez (1:18,568) a na konci první čtvrthodiny se na něj dotáhl týmový kolega (1:18,724), jenž si stěžoval na hůře fungující brzdy, ale vzápětí si mohli všichni odpočinout. Po 17 minutách se Leclerc při výjezdu ze zatáčky 4 se dostal daleko za obrubník, po jednom otočení narazil v krátkém intervalu zadní částí a poté levou přední do bariéry - přišel o pravou část předního spoileru. Zavlály červené vlajky, vůz byl odstraněn bagrem, následovala nutná kontrola a oprava bariéry se poněkud protáhla. Leclerca co boxů dopravil Medical Car. a po patnácti minutách od incidentu (28 minut před koncem tréninku) se opět všichni piloti seřadili v boxové uličce. Na okruh po této pauze vyrazili jako první Russell a Hamilton následovaní Hülkenbergem.

Nastala pasáž kvalifikačních simulací. Základ stanovil Russell (1:18,294), ale záhy měl potíže na trati Zhou a dokonce musely na několik desítek vteřin zavlát žluté vlajky. Číňan se roztočil na stejném místě jako Leclerc, ale naštěstí hodiny vytočil na opačnou stranu a v zatáčce 5 jen těsně minul Péreze - ten o hrozbě věděl a uklidil se k vnějšímu okraji trati. Do třetice měl mezi zatáčkami 4 a 5 problém Piastri, ale vůz udržel na trati.

Norris se pak jako první dostal pod hranici 1:18,0, Verstappen na něj ztrácel 243 tisícin - obhájce titulu se trápil v prvním a poslední sektoru, naopak prostřední vykroužil naprosto famózně. Posledními, kdo na červených pneumatikách neměl čas, byli oba asijští piloti - a pochopitelně Leclerc, pro nějž trénink skončil. Trať se zapadajícím sluncem chladla, její teplota klesla o 4°C.

Norris po svém excelentním kole opět nasadil tvrdé pneumatiky, na nichž podle předpokladů ztrácel 2 - 3 vteřiny. Situace na trati se v té době uklidnila, kromě Norrise, Sainze jr. a Haasů se ostatní chystali na závěrečnou pasáž, v níž se zjevně většina soustředila na závodní simulaci, většinou na středně tvrdých pneumatikách. Přístup pilotů potvrdil čas Hamiltona - 1:25,236, Verstappena - 1:24,202 či Péreze - 1:24,136. V závěrečné desetiminutovce se na trať dostal i Zhou (po kontrole svého vozu po potížích) a Cunoda, jenž téměř celou část po restartu prostál u mechaniků. Byl také posledním, kdo si vylepšil čas - byť v jeho podání byl rozdíl mezi středně tvrdou a měkkou směsí 122 tisícin vteřiny. V samotném závěru si Norris trochu zariskoval v nájezdu do boxů a málem trefil vnější zídku. Malou perličku - maximální rychlost na rovince byla naměřena Russellovi a Magnussenovi (309 km/h), Leclerc, jenž toho příliš nenajel, byl jen o jeden kilometr pomalejší.

Druhý trénink ukázal slabiny některých pilotů zejména v zatáčkách 4 a 12. Svou roli určitě sehrála i čtvrthodinová vynucená přestávka, během níž trať počala pozvolna chladnout. Nelze proto dosažené časy považovat za zcela vypovídající.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:17,788 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:18,031 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:18,185 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:18,255 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,294 6. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:18,315 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,363 8. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:18,371 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:18,514 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:18,519 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:18,586 12. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:18,611 13. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:18,618 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:18,754 15. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:18,791 16. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:18,888 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:19,179 18. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:19,286 19. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:19,606 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:20,067

