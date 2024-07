Binotto znovu na scéně, stává se šéfem F1 projektu Audi. Seidl končí

Čtyřiapadesátiletý Binotto by měl v Hinwilu nastoupit od 1. srpna jako provozní a technický ředitel, zodpovídat se bude přímo představenstvu společnosti. Ukončil tak své krátké působení u italské automobilové společnosti TEXA. O svém návratu do F1 jednal také s Alpine či s Aston Martinem.

V rámci restrukturalizace se loučí se svým současným výkonným ředitelem Andreasem Seidlem, jenž přišel loni v lednu z McLarenu, a s Oliverem Hoffmannem, jenž dohlížel na celý projekt. Zajímavý je především rozchod s prvním jemnovaným: Ač o něj Audi z počátku tolik stálo, po 18 měsících nakonec usoudilo, že není tou správnou osobou pro vedení F1 projektu.

"Mám radost, že se nám povedlo získat Mattiu Binotta pro náš ambiciózní projekt Formule 1. S jeho rozsáhlými, více než 25letými zkušenostmi z F1 bude pro Audi bezpochyby rozhodujícím přínosem," komentuje výkonný ředitel Audi Gernot Dollner.

"Naším cílem je uvést celý F1 projekt na úroveň F1 pomocí jasných řídicích struktur, definovaných zodpovědností, omezením rozhraní a efektivními rozhodovacími procesy. Kvůli tomu musí být tým schopný jednat nezávisle a rychle," pokračuje Dollner, jenž loni v září nahradil Markuse Duesmanna.

Udrží si Bottas své místo u Sauberu a bude nastupovat po boku Hülkenberga? | foto: Stake F1 Team

Prvním potvrzeným závodním jezdcem je Nico Hülkenberg, jenž po sezóně přestoupí z Haasu. Svůj krok považuje za "zajímavý" a "velmi vzrušující," nová pravidla podle něj představují velkou příležitost.

"Nejde o nový tým, bude však označen jako nový zřejmě kvůli know-how a výhodě, kterou současné týmy mají. To se trochu smaže a srovná... Myslím, že to představuje dobrou příležitost pro to, jak být hned od počátku konkurenceschopní. Očekávání jsou vždy taková, že chcete být co nejrychleji úspěšní," popisuje německý jezdec.

Kdo ze současných závodních pilotů v týmu zatím není jasné - často zmiňovaného Carlose Sainze z Ferrari se jim stále nepodařilo přimět k podpisu smlouvy. A Valtteri Bottas ani Guanyu Zhou zatím pro Stake F1 v letošní sezóně bod nezískali, kvůli tomu okupuje mezi konstruktéry poslední příčku za Williamsem.