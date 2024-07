KVALIFIKACE: Další Pérezovo selhání, dvě červené vlajky a triumf McLarenu

Zatímco doposud všechny jízdy na Hungaroringu zvládali piloti na suchu, při odpoledním sprintu F2 začalo pršet - a tento stav, byť v spíše ve formě ustávajícího mrholení, přetrvával i před začátkem kvalifikace. Teplota sice nadále držela mezi 24 a 27°C, trať se však pochopitelně ochladila (29°C) a mírně rostla i vlhkost 55 na 63 %. Těsně před začátkem kvalifikace však déšť ustal, což znamenalo velmi zajímavou výzvu pro celé startovní pole. Podle předpovědi však měly mraky nad okruh dorazit znovu během čtvrt hodiny.

Q1 - 18 minut:

Na trať vyjížděli piloti optimisticky na nejměkčí směsi, protože největší mokro bylo před týmovými boxy. Vpředu byly Haasy, za nimi Saubery a Bottas hlásil do boxů, že podmínky jsou pro slick v pořádku.

Po pěti minutách Zhou hlásil, že déšť roste. Časy se pohybovaly v romezí nad 1:17,0, přičemž nejrychleji zajel okruh Hamilton (1:17,087). Bylo však stále více evidentní, že piloti se potýkají víc a víc s podmínkami na trati, snad jen Leclerc si časem 1:17,777 polepšil, ale třeba i tak zaostával za Sargeantem o 0,007 vteřiny.

Do konce Q1 chybělo 6 minut a 50 vteřin a Verstappen zrovna řešil nějakou záležitost s boxy, když se v zatáčce 8 ozvala rána - Sergio Pérez na stejném místě jako před chvílí Russell nezvládl zatáčku, následovaly hodiny a náraz levou stranou bo svodidel. Vozidlo bylo zničeno, zavlála červená vlajka a piloti měli čas k odpočinku. Přivítal ho nejspíš i Sargeant, jenž nedobrzdil v T1 a pokračoval až k bariéře, o níž se opřel předním spoilerem, ale dokázal se vrátit do boxů. Damoklův meč se vznášel nad oběma Haasy, Hülkenberg a Magnussen zajeli časi jen na začátku Q1 a poté vyčkávali, což se jim mohlo krutě vymstít.

Po deseti minutách, během nichž byl odstraněn Checův monopost, vyrazily na trať opět vozy na slicks, první Saubery, za nimi Russell, ale podmínky se příliš nezměnily. S ohledem na podmínky nebyl povolen systém DRS a záhy se ukázalo, že časy jsou o 2,5 vteřiny pomalejší než Bottasův 15. čas (1:18,443). Vozy na trati však vysušily ideální stopu, i na DRS došlo, takže poslední kola na trati náhle vypadala jako z jiného světa: Russell se po čase 1:26,118 dokázal podstatně zlepšit (1:17,968), ale paradoxně zajel svůj čas příliš brzo, protože ve finále padaly skutečně výkony jak z jiné dimenze. Ricciardo dokonce poskočil do čela (1:17,050) a to byl předtím na nepostupové 16. příčce. Zlepšily se oba Haasy, Cunoda, Stroll, Bottas a Albon a tím pádem skončil v propadlišti kromě Péreze i Russell. Oficiální

Do Q2 nepostoupili: Pérez, Russell, Zhou, Ocon a Gasly.

Q2 - 15 minut

Trať se nadále tvářila jako suchá, takže piloti pokračovali na slicks. První vyzkoušel trať Sainz jr., ostatní však nespěchali. Španěl také stanovil výchozí čas 1:17,028 (ovšem na použité směsi), záhy se na okruh vydalo dalších deset pilotů. Do čela se dostal poměrně pohodlně Verstappen (1:15,770), ale za ním se rozhořela nefalšovaná bitva o TOP 10. Leclerc opět působil hodně nejistě, Sainz jr. nečekal a prakticky ihned si vylepšil svůj čas o více než vteřinu.

Před druhými pokusy se opět vytvořila na výjezdu z boxů tradiční fronta, takže poslední Magnussen opouštěl boxy 105 vteřin před koncem Q2. Nakonec všichni stihli najet ke druhým pokusům, ačkoliv Sargeant se rozčiloval, že v provozu neměl vůbec žádnou šanci volit si stopu. Dlouho to vypadalo nahnutě s Hamiltonem, jemuž se nepovedl druhý pokus, ale trojice Bottas, Hülkenberg a Magnussen svou šanci nevyužila a neodsunuli posledního vítěze Grand Prix před dvěma týdny na 11. příčku. Asi nejsmutnější byl Nico, jemuž chybělo 0,010 vteřiny k postupu do Q3, čímž by natáhl svou zajímavou sérii. V Q2 pouze Piastri a Ricciardo jeli na jeden pokus, ale zatímco Australan měl solidní náskok, Daniel vsadil vše na jednu kartu.

Do Q3 nepostoupili: Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargeant a Magnussen.

Q3 - 12 minut

Ve třetí části kvalifikace se trať poněkud ohřála (31°C), takže se dalo čekat další zlepšení časů. Piloti na nic nečekali a ihned se vydali na okruh - obhájce titulu v jejich čele. Důvod byl prostý - podle meteorologického hlášení měl pět minut po začátku Q3 opět začít pršet., tedy po prvních pokusech. První Verstappenův čas 1:15,555 byl základem, k němuž se ostatní zvolna blížili, ale až McLaren s Norrisem byl prorokem.

Navzdory předpovědi se druhé pokusy jely na relativním suchu, pouze Alonso hlásil, že lehký deštík začíná skrápět boxy. Pozvolna však začala intenzita sílit. Piastri ještě stihl zajet na optiálních podmínkách, zlepšil se i Sainz jr. a Hamilton, ale Verstappen už měl podmínky těžší a nevyšel mu třetí sektor; ve chvíli, kdy projel cílem, zavlály nad Hungaroringem nejdříve žluté a poté červená vlajka. Juki Cunoda havaroval v zatáčce 5 a tím pádem přišli o šanci se zlepšit Alonso (nestihl dokončit rychlé kolo), Norris a Leclerc (najeli ke svému pokusu). Japonec špatně najel do zatáčky a několik metrů drhnul svodidla.

Po přestávce trvající deset minut vyrazili piloti v 17.:21 k superkvalifikaci trvající 2 minuty a 13 vteřin, ovšem kapky snášející se na trať byly víc než zjevné. Piastri, Hamilton, Norris, Ricciardo, Stroll a obě Ferrari - v boxech zůstal jen Verstappen, Alonso a pochopitelně Cunoda. Sainz jr. nakonec snahu ´vzdal, ostatní piloti zjevně na vychladlé trati neměli šanci na zlepšení, takže také zajížděli rovnou do boxů. K ceremoniálu po skončené Q3 museli mechanici Maxův vůz dotlačit.

McLaren opanoval maďarskou kvalifikaci a Lando Norris tím značně posílil svou šanci na další triumf v letošní sezóně. Jak "dobře" se na Hungaroringu předjíždí víme velice dobře.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:15,227 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:15,249 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:15,273 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:15,696 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,854 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:15,905 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:16.043 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:16,244 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:16,447 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:16,477 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:16,317 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:16,384 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:16,429 14. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:16,543 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:16,548 16. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:17,886 17. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17,968 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:18,037 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:18,049 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:18,166

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ