Cunoda místo Péreze? "Jsem připraven bojovat i proti Maxovi," reaguje hrdě Japonec

Pérez sice nedávno prodloužil svou smlouvu se stájí z Milton Keynes o další dva roky, existují v ní nicméně klauzule, které by mohlo vedení využít k tomu, aby se s ním předčasně rozloučilo. Mexičan v posledních 6 závodech získal pouhých 15 bodů, což roznítilo spekulace o jeho brzkém konci.

Jedna z klauzulí určuje, že před letní přestávkou nesmí Sergio ztrácet na Maxe Verstappena více než 100 bodů. Jeho manko nyní dosahuje 137 bodů a je málo pravděpodobné, že by to zvládl stáhnout do Velké ceny Belgie (včetně).

S Cunodou závodícím za dceřiný tým Visa Cash App RB (VCARB) jsou naproti tomu šéfové pokojeni. Japonec na dotaz, zda se cítí být připravený na to, aby postoupil výše, odpověděl: "Kdybych nebyl připravený, tak bych nemohl oznámit ani další spolupráci s VCARB. Já se cítím být připravený bojovat se špičkovými týmy, o vyšší pozice a dokonce i s Maxem [Verstappenem]!"

"Nakonec to je Red Bull, který rozhodne. Je to jedna z věcí, které nemám pod kontrolou. Já se zkrátka soustředím v příštích dvou závodech na to, co musím udělat. Haas se opravdu přiblížil, takže musím zůstat soustředěný na náš tým," pokračuje Juki.

Na adresu možné výměny Péreze dále uvádí: "Oni s tím nespěchají. Checo byl oznámen pro rok 2025 před dvěma závody. Stále může podávat opravdu dobré výkony. A když pilot podává dobrá výkony, tak nemají důvod jezdce měnit."

"Nakonec to, co dělají, je pro Checa dobré, protože na něj nechtějí vytvářet žádný tlak. To je férové a také pokud jde o mě, chtějí, abych se soustředil na to, co momentálně dělám," komentuje Cunoda.

Pérez věří, že přestane chybovat a začne zajíždět dobré výsledky | foto: Red Bull Content Pool

Samotný Pérez připouští, že je vyčerpaný z obrovské výzvy, které u Red Bullu čelí. Nic ovšem nevzdává: "Samozřejmě o svém kontraktu nemůžu hovořit. Uvedl jsem, že další dva závody pro mě budou důležité. Chci odjet na dovolenou v dobré náladě, což by podle mě bylo dobré i pro mou stranu garáže."

"O ničem jiném jsem nemluvil. Plně se soustředím na to, abych dosáhl dobrých výsledků. Jsem zde a budu zde opět i příští rok, to není nic nového. Jsem zkrátka plně oddaný sám sobě," uzavírá 34letý mexický pilot Red Bullu.