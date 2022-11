"Komisaři kolize příliš často nechápou," stěžuje si pilot potrestaný v Brazílii + VIDEO

Pilot McLarenu obdržel trest v neděli ve Velké ceně Brazílie krátce po startu za souboj s Charlesem Leclercem o třetí místo. Po těsném souboji při brzdění do zatáčky č. 4 došlo o pár metrů později ve velmi rychlé pravotočivé zatáčce ke kontaktu a Monačan vylétl z dráhy. Musel do boxů pro nové přední křídlo, později mu ale pomohl vjezd safety-caru a skončil čtvrtý.

Komisaři si celou záležitost prohlédli z "několika úhlů včetně záběru z kamer, z kamer na okruhu a vysílání." Poté určili, že Norris je jednoznačným viníkem incidentu a udělili mu trestných 5 sekund. Ve svém zdůvodnění uvedli, že se "dotkl obrubníku ve vrcholu zatáčky v kvůli nedotáčivosti najel do Leclerca." Kromě pěti sekund jeho konto zatížili ještě 2 trestnými body.

Na výsledek Norrise, jenž letos kolidoval vůbec poprvé, to nemělo žádný vliv, protože 20 kol před koncem musel kvůli elektrické závadě a ztrátě pohonu ze závodu stejně odstoupit. Po něm se však k necitlivému posuzování komisařů vrátil.

A huge collision for Charles Leclerc... but amazingly, he recovered to fourth! 😱#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/rAcCTSxfTZ — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

"Myslím, že to je pro ně těžké se vžít do mé role v tomto případě. Charles šel na vnějšek. První věcí, kterou se v závodění učíte, je obvykle po vnějšku nepředjíždět a nechávat lidem hodně místa. Když jste v jedné z nejrychlejších částí okruhu, tak se dostal do riskantní pozice on, ne já," popisuje Norris.

"Udělal jsem ale všechno, co jsem mohl. Není to tak, že jsem se jej snažil vytlačit nebo udělat něco hloupého, protože si nechci zničit svůj vlastní závod. Pokud by byl někdo na mém místě - pokud by byl na mém místě Charles, udělal by úplně to stejné. Pokud by byl kterýkoliv dobrý jezdec na mém místě, udělal by totéž," vysvětluje 23letý Brit.

"Oni se na to podívají z vnější kamery a řeknou: 'Způsobil nehodu' nebo tomu vlastně nerozumí. Zeptají se: 'Udělal vše pro to, aby se nehodě vyhnul?' atd. Mělo by tam být více jezdců, kteří chápou to, jaké to je být mé pozici a v Charlesově pozici," nesouhlasí se svou vinou pilot McLarenu.

nice job on the win in brazil georgie boy! it really wasn’t my weekend, but i’m feeling loads better and i want to finish this year on a high. bring it onnnnnnn pic.twitter.com/WyYqxaN6AW — Lando Norris (@LandoNorris) November 15, 2022

"V závodě to je nemožné mít jednoznačnou záležitost, protože nic není stejné. Podle mě dochází příliš často - nic proti komisařům, které máme - k situacím, kdy podle mě nechápou pozici, v jaké jsme ve voze, jak se s vozem jezdí v rychlostech, v jakých s nimi jezdíme v některých zatáčkách," shrnuje Norris, který kvůli otravě z jídla v Brazílii 2 dny nejedl, přičemž zhubl téměř o 4 kg a nakonec byl rád, že se kvůli závadě techniky nemusel trápit až do konce závodu.

Jako komisaři FIA v Brazílii sloužili z řad pilotů Derek Warwick a Roberto Moreno, kteří naposledy závodili v roce 1993, resp. 1995. Jejich zprávu o kolizi Norrise s Leclercem včetně jejich hodnocení najdete zde (PDF).