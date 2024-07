PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: McLaren je opatrně spokojen, Alpine si sype popel na hlavu

McLaren

Lando Norris, 1.místo:

Mám velkou radost! Nebyla to snadná kvalifikace, neustále se měnily podmínky, ale neustále jsem se zlepšoval a do tohoto víkendu jsem vstoupil s důvěrou, že mohu odvést dobrou práci. Gratuluji týmu – první pozice jsou skvělé a je to úžasná odměna za tvrdou práci všech.

Vyhlídka na zítřek: podmínky mohou být opět jiné, ale jsme v nejlepší pozici, abychom se vyrovnali s čímkoliv, co počasí přinese. Auto jede dobře; domnívám se, že jezdím dobře a těším se na další dobrý výkon na trati.

Oscar Piastri, 2. místo:

Je skvělé být v první řadě a perfektní výsledek pro tým. Moje poslední kolo bylo dobré, i když když mi pole-position uniklo o pár setin, pořád myslím na drobnosti, které jsem mohl udělat o něco lépe.

Včera měli moji mechanici trochu složitý den, ale všichni tvrdě pracovali a bylo hezké se dnes ráno dobře odrazit. Na tom jsme pak stavěli i odpoledne v náročných podmínkách při pozitivní kvalifikaci. Zítra odstartujme dobře a zajistíme týmu mega výsledek!

Andrea Stella, vedoucí týmu

Je to pro tým jak na trati, tak ve Wokingu skvělý kvalifikační výsledek a důkaz konzistentního úsilí a odolnosti, kterou v této sezóně prokázujeme. Mít oba jezdce v první řadě hodně vypovídá o naší jezdecké sestavě a rychlosti vozu, na níž může být celý tým hrdý.

Samozřejmě, že nyní se naše pozornost obrací k závodu, na němž nám opravdu záleží. Dostali jsme se do nejlepší možné výchozí pozice, ale je tu mnoho faktorů uvnitř týmu i mimo naši kontrolu, na které se nyní připravujeme.

Red Bull

Max Verstappen, 3. místo:

Jsem trochu frustrovaný z mého dnešního výsledku, ale emoce dokazují, že mi opravdu záleží na mém výkonu a na tom, abych si vedl dobře. Dlouhé pasáže, které jsme dnes absolvovali v tréninku, byly v pořádku. Celý víkend jsme pracovali na tom, abychom našli správné vyvážení vozu, ale stále máme co dělat a musíme být realističtí. Když byla v kvalifikaci v Q3 červená vlajka, už jsem použil novou sadu pneumatik, takže nemělo smysl znovu vyjíždět, protože bych čas na kolo nezlepšil. Doufal jsem, že z kvalifikace vytěžím trochu víc, ale můžeme to posoudit a uvidíme, co můžeme ještě udělat, abych z vozu dostal to nejlepší a zlepšil rychlost. Dnes jsem nakonec neoptimalizoval svůj výkon: budu pracovat s týmem, abych viděl, co lze před zítřkem udělat a ujistit se, že závod bude lepší. Jsem rád, že je Checo v pořádku a je škoda, že havaroval, protože do té doby byl jeho víkend celkem slušný. Zítra by mělo být také o něco tepleji a uvidíme, co závod přinese.

Sergio Pérez 16. místo:

Je to těžko stravitelné, podmínky na trati byly složité, ale s postupujícími se jízdami zlepšovala. Bohužel při nájezdu jsem najel na obrubník a stal se z pilota cestujícím. Vím, že jsem opět zklamal svůj tým, ale nejdůležitější je rychle se z dneška vzpamatovat. Docházejí mi slova, která bych mohl říci, ale musím se držet pozitiv, snažím se ze všech sil, abych se z této těžké chvíle dostal. Jsou věci, které mohu ovlivnit, a věci, u nichž to nejde. Dnes jsem to pokazil, ale zítra je nový den a nová příležitost. Pozitivní je, že tento víkend jsem byl rychlý, v pátek jsme byli nejrychlejší v závodní simulaci. Bolí to víc, protože víkend byl až dosud silný a já byl více než kdy jindy odhodlaný vrátit se tam, kam jako tým patříme.

Christian Horner, šéf týmu

Z dnešní kvalifikace mám smíšené pocity. Bylo to velmi těsné, McLareny byly velmi rychlé, takže jim gratuluji k umístění. Max si vedl velmi dobře a má solidní pozici pro zítřek. Od roku 2020 tu nevyhrál pilot startující z pole-position, takže je o co hrát. Je velká škoda ztratit Checa v Q1, ale Maxova pozice na startovním roštu je pro zítřejší závod v pořádku. Bude to zajímavé.

Ferrari

Carlos Sainz, 4. místo:

Celkově jsem zajeů dobrou kvalifikaci, s velmi solidními koly pokaždé, když jsem byl na trati, tlačil jsme vůz až na limit. Tento víkend jsme se trochu zlepšili, ale když se podívám na výsledkovou listinu, myslím, že dnešní čtvrté místo bylo nejlepším výsledkem, kterého jsme mohli dosáhnout.

Zítra musíme být extrémně soustředění po celý závod, protože by se mohly naskytnout příležitosti; my se musíme ujistit, že máme možnosti je využít. Pojďme závodit!

Charles Leclerc, 6. místo:

Mé umístění není výsledek, se nímž bych byl spokojený. Moje kolo v Q3 nebylo nejčistší, ale po červené vlajce jsem věděl, že bude opravdu těžké se zlepšit, a přesto jsem to zkusil. Myslím, že jsem předvedl to nejlepší, co jsem dnes mohl udělat. Celkově musíme pracovat na tom, abychom se vrátili do tempa, které jsme měli na začátku sezóny. Zítra budeme tlačit na to, abychom maximalizovali naše týmové body a uvidíme, kam to až dotáhneme.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnešní výsledek odráží situaci z hlediska hierarchie mezi týmy. McLaren byl rychlý za všech podmínek a zaslouží si být v první řadě, zatímco my se musíme soustředit sami na sebe. Během volného tréninku byla teplota trati téměř 60 stupňů a pak v kvalifikaci na začátku spadla lehká přeháňka a bylo mnohem chladněji, což ztěžovalo zvládnutí tréninku, i když podmínky jsou pro všechny stejné.

Samozřejmě by bylo lepší startovat blíž k čelu, ale můžeme stále získat dobré body a zaútočit na stupně vítězů, protože si myslíme, že máme konkurenceschopné závodní tempo. Není to tak těžké jako dříve, zejména s druhou DRS zónou, takže musíme vidět, co můžeme udělat v zítřejším závodě; bude o správě pneumatik, protože se očekává opět teplo. Je jasné, že stále musíme tlačit na vývoj našeho vozu, abychom dohnali ty, kteří jsou vpředu, ale přitom musíme v zítřejším závodě maximalizovat bodový zisk.

Mercedes

Lewis Hamilton, 5. místo:

Tento víkend bylo velmi těžké najít vyvážení vozu, který by byl svižný. To bylo pravděpodobně umocněno horkem, ale i v dnešních chladnějších podmínkách jsme se stále potýkali s problémy. Byla to opravdová výzva zprovoznit pneumatiky a nemohl jsem je dostat tam, kam jsem potřeboval. Kdybych všechno optimalizoval, mohl jsem být o desetinu nebo dvě rychlejší, ale dnes jsem neměl dost na boj o pole-position.

Zítřek má být, stejně jako pátek, velmi teplý. To pro nás představuje výzvu, ale všichni jsou na stejné lodi. Bude zajímavé sledovat, jaká je naše rychlost ve srovnání s těmi kolem nás. Naše rychlost v trénincích byla solidní, ale budeme muset počkat a uvidíme, kam se zítra zařadíme.

George Russell, 17.místo:

Dnes jsem neodvedl dost dobrou práci. V Q1 jsem nebyl schopen dát dohromady kolo, což mě na zatáčkovém okruhu učinilo zranitelným. Po červené vlajce jsem byl na trati ve chvíli, kdy byla nejvlhčí; pak jsem neměl dostatek paliva na to, abych dokončil rychlé kolo, protože v té chvíli byla trať nejsušší. Měl jsem pohodlně postoupit, a to je frustrující. V první řadě jsem ale neměl být v takové pozici, a to je na mně. Dnes večer si to projdeme, abychom pochopili, co se stalo, co se pokazilo a jak zajistit, aby se to neopakovalo.

Zjevně nejsem na místě, kam bych se měl kvalifikovat. Měl bych však mít vůz, abych se zítra probojoval zpět na body. Během tréninku jsem ukázal dobrou rychlost a naše tempo v dlouhých jízdách bylo povzbudivé. Zítra je nový den a uvidíme, čeho budu moci dosáhnout.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Dnes to pro nás bylo velké kvalifikační zklamání. Byl to od nás všech totálně podprůměrný výkon. Ztráta vozu v Q1 je jednoznačně nepřijatelná. George se na začátku kvalifikace snažil zajet solidní kolo, jeho závěrečnou jízdu jsme vůbec nezvládli. To pramenilo z nedostatku solidní komunikace mezi námi a pilotem. Musíme se postarat, abychom se z toho poučili, aby se to neopakovalo.

Lewis se dostal do Q3, ale nakonec mu chyběla rychlost, aby bojoval o lepší pozici, než nakonec dosáhl. Při normálních podmínkách jsme byli pravděpodobně o pár desetin pomalejší než ti vpředu, ale měli jsme problémy s tím, abychom dostatečně zahřáli pneumatiky. Bylo složité najít zlatou střední cestu a to nás pravděpodobně stálo několik desetin. Musíme se vzpamatovat a zítra se vrátit v silnější formě. Bude to dlouhý závod, takže doufejme, že si vytvoříme nějaké příležitosti.

Aston Martin

Fernando Alonso 7. místo:

Myslím, že dnes musíme být spokojeni s umístěním u obou vozů opět v TOP 10. Tento víkend jsme přinesli několik vylepšení vozu a zdá se, že díky tomu jsme zatím konkurenceschopnější. Přes noc jsme také provedli několik úprav nastavení, abychom se přizpůsobili novému balíčku, a ty fungovaly dobře. Podmínky byly opravdu náročné, chvílemi pršelo a na konci kvalifikace došlo ke zmatkům kvůli červeným vlajkám. Body se ale rozdávají zítra, takže uvidíme, jestli se nám podaří v závodě zajet dobrý výsledek.

Lance Stroll, 8. místo:

Je dobré, že jsme v Maďarsku postoupili s oběma vozy do Q3. Tým přes noc udělal nějaké změny v nastavení, ale zdá se, že ochlazení trati nám také pomohlo. Q1 byla docela zajímavá: byl jsem na šestnáctém místě když pršelo, ale vrátili jsme se na trať a já zajel dobré kolo právě ve chvíli, kdy trať osychala. To je důvod, proč mám rád proměnlivé podmínky během kvalifikace! V Q3 jsme na radaru viděli déšť, takže jsme se rozhodli použít nové pneumatiky. Na konci mého tréninku jsem nezajel nejčistší kolo, ale mohu bojovat o body. Všichni v týmu tvrdě tlačili na to, aby tyto aktualizace byly na vůz aplikovány, takže se budu snažit udržet tempo i v zítřejším závodě.

Mike Krack, šéf týmu

Pozice na startovním roštu nám pro zítřejší závod dávají velké šance. Oba jezdci odvedli dobrou práci ve všech trénincích s čistými a kvalitními koly, zejména během vlhké Q1. Ve všech oblastech týmu byl vyvíjen obrovský tlak, abychom o této události měli informace, takže velké díky všem na trati, na základně a v celé naší dodavatelské síti za jejich úsilí. Bylo neobvyklé vidět v posledních minutách kvalifikace (po červené vlajce) zablokovanou boxovou uličku, kdy se oba naše vozy lehce "potkaly", takže je to něco, na co se musíme podívat.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo 9. místo:

Byla to rozhodně dlouhá a záludná kvalifikace a ulevilo se mi, když vím, že po nehodách jsou všichni v pořádku. Když jsem byl v Q1 na trati, začalo více pršet, ale pak přišla červená vlajka a trať trochu oschla. Poté jsem vyjel znovu a dokonce byl první, což byl dobrý moment. Jsem rád, že jsme se jako tým dostali do Q3 s oběma vozy, protože jsme byli po celý víkend rychlí. Kdyby v Q3 nepřišla další červená vlajka; byl bych schopen tlačit na nové pneumatiky a myslím, že bych možná mohl získat ještě lepší pozici. Když se podívám na zítřek, nemyslím si, že se jen budeme snažit udržet startovní pozice; pevně věřím, že v závodě můžeme být ještě lepší, takže se těším.

Juki Cunoda, 10. místo:

Je to velká škoda a jsem zklamaný. Moje kolo v Q3 bylo opravdu dobré, cítil jsem se skvěle. Byl jsem na limitu, půlka pneumatiky se dostala na trávu, což je normální, ale protože bylo mokro, tak to dopadlo špatně. Až do této zatáčky jsem se cítil úžasně. Je mi to líto, protože všichni v týmu i já si zasloužíme lepší pozici za všechnu práci, kterou odvedli. Vůz se choval dobře, kolo bylo solidní a myslím, že jsem se mohl pro zítřek posunout ještě na lepší pozici. Gratuluji týmu k tomu, že se podařilo postoupit do Q3 s oběma vozy.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonnosti vozidel

Třetí trénink byl produktivní, zejména pro Yukiho, který včera odpoledne nemohl řádně absolvovat druhý trénink. Byl to poměrně přímočarý trénink zaměřený na přípravu na kvalifikaci, v níž oba vozy potvrdily dobrý výkon, předvedený včera. Kvalifikace opravdu nebyla tak snadná a napjatá. Startovali jsme na vlhkém povrchu s proměnlivým, mírným deštěm, která extrémně rychle osychala, což umožňovalo použít suché pneumatiky hned od začátku tréninku. Q1 byla silná, oba vozy pohodlně postoupily do Q2, přičemž Daniel po červené vlajce zakončil kvalifikaci jako první. Q2 jen potvrdila naše dobré tempo a Juki a Daniel skončili na osmém a devátém místě, čímž se dostali do Q3. Bohužel při svém posledním pokusu byl Juki na výjezdu z 5. zatáčky široký a narazil tvrdě do bariéry. Jeho kolo vypadalo do té doby velmi dobře, takže je to zklamání, ale naštěstí je v pořádku. Mechanici mají před sebou ještě hodně práce, ale věříme, že vůz na zítřejší závod připraví. Danielovi se po červené vlajce podařilo zlepšit, ale čas zbývající do konce kvalifikace byl velmi krátký a v posledním kole měl před sebou malý náskok před Piastrim. Podařilo se mu dostat před Jukiho, takže jsme pro závod v dobré pozici. Zítra očekáváme teplejší trať a důležitou roli bude hrát management pneumatik. Doufejme, že skončíme s oběma vozy na bodech, což by bylo odměnou za dobrý budapešťský víkend.

Haas

Nico Hülkenberg, 11.místo:

Byli jsme na chvostu, museli jsme čekat, až na nás přijde řada, a netlačit se dovnitř. Naše místo na boxové uličce není skvělé kvůli výjezdu, jenž je opravdu těžké správně načasovat. Dnes jsme byli daleko, abychom se cítili pohodlně. Přesto jsem projel cílem ještě před šachovnicovou vlajkou a zajel čas, ale rozhodně to bylo náročné. Nebyla to rychlost, která mě limitovala, ale na pneumatikách, použitých v Q2, jsem jel také v Q1, ale nakonec jsem téměř postoupil.

Kevin Magnussen, 15. místo:

Myslím, že naše vozy měly na Q3. Jsme poslední vozy na výjezdu z boxové uličky a než jsem našel mezeru, docházel mně čas a musel jsem jet hodně rychle, vlastně už plnohodnotné kvalifikační kolo, takže než se dostal ke skutečnému, už jsem měl horší podmínky. Snadno se tím ztratí hodně času na kolo a od Q3 mi chyběly jen dvě desetiny, takže si myslím, že tato skutečnost nás připravila o hodně. Mám pocit, že od druhého tréninku jsme byli opravdu rychlí, takže jsem naštvaný, že jsme to nedokázali dotáhnout do Q3, při rychlosti, o níž jsme přesvědčení, že jí disponujeme.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Bohužel to je docela frustrující den. Náš potenciál byl vidět z druhého a třetího tréninku, auto mělo rychlost. Byla to složitá kvalifikace, ale nebyla naší nejlepší, pokud jde o její zvládnutí. Dostali jsme oba vozy do Q2, minimum bylo splněno, ale měli jsme rychlost na to, abychom postoupili i do Q3. Nicův čas na kolo v Q2 s použitými pneumatikami nestačil na Q3 o jednu setinu, takže kdyby měl novou sadu pneumatik, určitě by to zvládl, což platí i pro Kevina.

Provozně jsme to dnes úplně nedali dohromady a víme, jak je v Maďarsku důležitá kvalifikace, takže je to teď trochu deprimující. Dobrá věc je, že i ve velmi nízkých rychlostech a s vysokým přítlakem, což není naše silná stránka, je auto konkurenceschopné.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 12.místo:

Jsem spokojený s tím, jak dnešek probíhal. Mám pocit, že jsme z vozu vymáčkli vše, co jsme mohli, a nenechali jsme nic ležet na stole – je to rozhodně dobrý pocit a krok správným směrem ve srovnání s nedávnými kvalifikacemi. Byl jsem opravdu blízko Q3, vlastně jen pár tisícin od ní, což je dobré vidět a je to potvrzení, že inovace fungují podle očekávání. Trať dnes byla dobrá, lepší než včera, což nám umožnilo být o něco více ve hře. Při pohledu na zítřek cítím, že můžeme být v dobré pozici, abychom bojovali o body. Na této trati je poměrně obtížné předjíždět, což by mělo být při obraně docela v pořádku – doufejme, že budu také schopen útočit a probojovat se do první desítky – to musí být náš cíl.

Guanyu Zhou, 18. místo:

V kvalifikaci jsem zažil některé složité a zcela odlišné podmínky ve srovnání s předchozími tréninky. Moje poslední kolo na suchu bylo čisté, ale měl jsem problémy s vyvážením a rotací, což způsobilo, že mi Q2 těsně unikla, i když jsem byl přesvědčen, že jsem měl šanci z Q1 postoupit. Celkově se vůz choval lépe a vidíme určitý pokrok, zejména s vývojovým směrem, kterým se tým vydal, a díly, které byly představeny zde na Valtteriho voze. Zítra je nový den a bude klíčové mít zde pneumatiky ve správném okně, abychom získali nějaké pozice: jsem si jistý, že tým bude i nadále tlačit na pilu a tvrdě pracovat, aby našel nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešek byl pro tým pozitivním, protože jsme si potvrdili, že balíček vylepšení, přivezených do Maďarska, přinesl očekávaná zlepšení. Nyní přistupujeme k závodu s novou perspektivou. Valtteri maximalizoval čas strávený na trati a efektivně realizoval naši strategii v Q2; skončil na 12. místě a těsně mu unikla Q3. Hlavní rozdíl mezi námi a první desítkou, včetně Hamiltona, byl ve vysokorychlostním druhém sektoru, který pro nás zůstává slabinou. Snížili jsme však náskok a zlepšili celkový výkon vozu ve všech typech zatáček, čímž jsme dosáhli našich cílů v tomto vylepšení. Díky tvrdé práci odvedené v Hinwilu jsme zaznamenali pozitivní výsledky. Kvalifikace byla náročnější pro Zhoua, jemuž Q2 unikla o pouhé dvě desetiny sekundy. Navzdory tomu, že jsme zvolili stejnou strategii, museli jsme přerušit jeho druhé kolo během prvního stintu v Q1 a ve druhém stintu si nebyl schopen zajistit postup do Q2. Přesto jsme u něj zaznamenali dobrý krok vpřed ve srovnání s předchozím závodem, a to jak z hlediska výkonu jeho vozu, tak z hlediska jeho schopnosti zlepšovat se v každém stintu během kvalifikace Q1. Zítra očekáváme těžký závod, v němž budou významným faktorem vyšší teploty. Během pátečních závodních simulací jsme identifikovali oblasti, potřebné zlepšit, abychom se vyhnuli přehřívání a zvládli tepelnou degradaci pneumatik. V důsledku toho bude mít zítřejší strategie rozhodující význam. Rozhodli jsme se také šetřit tvrdé pneumatiky a uvidíme, zda se nám po dnešní pozitivní kvalifikaci podaří dosáhnout dalšího pokroku.

Williams

Alex Albon, 13.místo:

Dneska jsem měl rozhodně na víc. Po většinu Q2 jsem se držel ve špinavém vzduchu, a když jsem začínal své kolo, ostatní jeli své out-lapy, takže to bylo s provozem obtížné. Potřebujete, aby se tady všechno srovnalo, a my jsme z toho dnes nevytěžili maximum, takže je to frustrující. Zítra to bude dlouhý závod, degradace bude poměrně vysoká, jak jsme viděli v závodech F2 a F3, takže nás čeká spousta zastávek v boxech a bitva o čistou trať, což je tomto okruhu životně důležité. Je frustrující zakončit den takhle, ale zítra budeme pracovat s tím, co máme.

Logan Sargeant, 14. místo:

Byla to rušná kvalifikace. Byl jsem opravdu spokojen s prvním zajetým kolem v drobném dešti. Což se nedá říci o mé chybě v druhém kole a musím věnovat velké poděkování týmu za to, že odvedl skvělou práci, aby se vůz mohl vrátit na trať. V Q2 jsme měli mnohem větší rychlost, ale v každém sektoru jsem chytil provoz, lidé přede mnou vyčkávali déle, než potřebovali, což bylo na mém předním křídle znát. Na této trati jde o desetiny, takže to bylo hodně znát, zejména při přehřívání. Jsem zklamaný za sebe i za tým, protože vím, že jsem dnes měl na mnohem víc, ale jdeme dál a zítra budu bojovat.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Díky počasí byla kvalifikace o něco napínavější, než mnozí očekávali. Slabý déšť ztěžoval čtení podmínek na trati, ale nejlepší momenty byly pravděpodobně na začátku a na konci Q1. Loganovo první měřené kolo bylo mega a stačilo k postupu do Q2, zatímco Alex to zvládl skvělým kolem na samém konci. Bohužel v Q2 se nám nedařilo v zaváděcím kole, protože na trati byl příliš velký provoz, ale oba vozy mají dobrou pozici, aby zítra bojovaly o body. Péče o pneumatiky, zastávky v boxech a hledání čistého vzduchu - to vše bude zítra klíčové, protože teploty by se měly opět zvýšit.

Alpine

Esteban Ocon, 19. místo:

Pro naši kvalifikaci bylo frustrující, že jsme dnes skončili předčasně. Je zřejmé, že bylo chybou nevyjet do závěrečného kola, kdy se podmínky na trati a časy na kolo výrazně zlepšily. Před restartem kvalifikace po červené vlajce jsem byl na desátém místě a ve smíšených podmínkách jsme předvedli slušné tempo, ale špatně jsme si v tomto bodě vyhodnotili vývoj trati. Když se ohlédneme zpět, je to snadné, ale vyhráváme i prohráváme jako tým a dnes se nám nic nepovedlo. Nejdůležitější je učit se a v budoucnu se lépe rozhodovat.

Pierre Gasly, 20. místo:

Dnes se nám to nepovedlo. Vzhledem ke smíšeným podmínkám byla Q1 méně o výkonu vozu a více o tom, abyste byli na trati ve správný čas. Dnes jsme vše udělali úplně špatně, byla to chyba a v důsledku toho jsme v kvalifikaci přišli o příležitost k lepšímu výsledku. Když jsou podmínky takové – mokré nebo suché – obvykle se naskytnou příležitosti a jsou to právě tyto šance, které musíme využít. Prostě se musíme zlepšit. Zítra to bude náročné odpoledne z konce startovního roštu, ale dáme do toho všechno a uvidíme, čeho můžeme dosáhnout.

Bruno Famin, šéf týmu

Dnes v Q1 jsme udělali chybu, když jsme byli jedinými vozy v garáži, když trať na konci kvalifikace osychala; jako tým to bereme na sebe. Bez ohledu na to, jakou jsme tento víkend předváděli výkonnost, je hořké skončit tímto způsobem. Omlouváme se jezdcům, že jsme jim nedali příležitost v rámci kvalifikace, a společně se poradíme a zavedeme opatření, která zajistí, aby se to už nikdy neopakovalo. Zítřek bude náročný. Na konci startovního roštu jsme daleko od pozic a budeme potřebovat, aby se věci vyvíjely podle našich představ, pokud chceme odjet s dobrým výsledkem. To znamená, že jsme tým bojovníků a nikdy se nevzdáme.