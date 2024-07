GP MAĎARSKA: Vítězná komedie McLarenu, rozzuřený Verstappen, jubilující Hamilton

Ti, co předvídali nad Hungaroringem spalující horko, nebyli daleko od pravdy. Teploměr sice vystoupal na 28°C, ale trať vykazovala 43°C, což při vědomí, že okruh lze považovat za "žrouta" pneumatik, předpokládalo nejednu zajímavou situaci. Piloti nazuli ve třinácti případech středně měkkou, v opozici byli Alonso, Stroll, Albon a Magnussen na měkké plus Pérez, Russell a Gasly na tvrdé směsi. Na startu však stálo jenom 19 vozů, protože Gasly se do závodu vydal z boxové uličky.

V Maďarsku rozhoduje start - výborně se odpíchl Piastri, ale po levé straně zaútočil i Verstappen a v první zatáčce se tak sešly dva oranžové a jeden modrožlutý vůz. Nejhůř dopadl Max, protože na něj nezbylo na vnějším okraji místo a musel mimo trať. Hned hlásil do boxů: "Vytlačil mě. Byl jsem před ním na apexu, on stočil kolo a poslal mě ven." Že by drobná odveta za Rakousko? Jenže Max se po výjezdu zařadil před Norrise a ve 4. kole dostal od týmu varování, že se incidentem zabývají komisaři - byla mu doporučena výměna pozic, což Verstappen akceptoval a vzápětí přišla na obrazovku zpráva, že nebudou přijata žádná další opatření.

V čele jel Piastri, Norris na něj ztrácel průběžně kolem dvou až tří vteřin, Verstappen se ale nepřibližoval a v 18. kole naznačil důvod: "Auto prakticky nebrzdí, vůbec nejsem schopen správně najíždět do zatáček," stěžoval si na boxy. První zastávky si trojice odbyla v pořadí Norris (18. kolo), Piastri (19.) a Verstappen (21.), ale prozatím se stále nic zásadního nedělo - snad jen fanouškům McLarenu zatrnulo v 36. kole, kdy Piastri po problémech projel hodně krkolomně zatáčku 11 a ztratil něco ze svého náskoku.

Rozhodující byly druhé zastávky - Norris byl do boxů povolán ve 46. kole a Piastri až o dva okruhy později. Díky tomu se pořadí vyměnilo a protože Oscar chyboval hned v témže kole po výměně v zatáčce 12, měl Lando pohodlný náskok přes tři vteřiny. Verstappen už měl za sebou tvrdý souboj s Hamiltonem, při němž ve 35. kole Brita zdolal, jenže mu byla po následné jízdě kolo na kolo úzká zatáčka 2. Lewis stavel ve 41. kole a Red Bull vyčkával. Verstappen si ulevil do komunikace značně otráveně: "Je to velmi působivé, jak mě zbavit možnosti undercutu a kompletně mi ***** můj závod!" Nakonec se k mechanikům dostal až v 50. kole, kdy bylo jasné, že oněch 20 vteřin pro absolvování zastávky evidentně k dispozici nemá; že šlo o chybné rozhodnutí naznačil fakt, že se propadl až na páté místo za McLareny, Hamiltona a Leclerca. K Ferrari se rychle přibližoval, ale když se ho boxová zídka pokusila povzbudit: "Dobré, slušný úvod," a byla myšlena stíhací jízda, zjevně vytočený Verstappen odsekl: "Ne, pánové, už mi tyhle ***** neříkejte. Vymysleli jste mi tuhle ***** strategii, OK? Já se teď snažím zachránit, co se dá!"

V čele mezitím nastala dramatická situace uvnitř týmu. Norris byl neustále masírován zprávami, aby si s Piastrim vyměnil pozici, nejdřív bez zdůvodnění, na což Lando odpověděl, ať tedy Oscar zabere a dohoní ho - jenže ten stále více ztrácel, až se jeho odstup v 64. kole vyšplhal na 6,046 vteřin. Pak přišel zásadní příkaz: "Lando, nebojuješ o mistrovský titul, potřebujeme týmovou práci a potřebujeme Oscara." V 67. kole už byla komunikace rezolutní: "Mohl by vyjet safety car, prosím, udělej to teď!", a tak Norris zpomalil a na cílové rovince v nájezdu do následujícího okruhu pustil Oscara před sebe. Po zbylá tři kola se však až do poloviny toho posledního držel na dosah DRS za jeho zádí, poté asi na další příkaz týmu, aby to nevypadalo ještě víc hloupě, ubral a nechal si "nadělit" dvě vteřiny.

Verstappen už mohl jenom bojovat o stupně vítězů a poté, co v 57. kole zdolal Leclerca, dostihl Hamiltona a v 63. kole se vší vervou zaútočil. Ještě před zatáčkou 1 se dostal před Brita, ale probrzdil a Lewis vsunul pravé přední kolo před Maxovo levé zadní. Red Bull vyskočil do vzduchu a po dopadu Verstappen musel do únikové zóny, takže spadl mezi obě Ferrari. O poškození vozu nijak nemluvil, odrazil pokus Sainze jr., ale tím jeho snaha skončila - mohl být rád, že vůbec dojel do boxů. Komisaři sice oznámili, že incident vyšetřují, ale do konce závodu žádné rozhodnutí o jakékoli penalizaci nepřišlo, takže se Hamilton mohl radovat ze své jubilejní 200. přítomnosti na stupních vítězů. Více než polovina byla vítězná.

Ferrari tentokrát odjelo závod v intencích svých možností. Byl to Leclerc, kdo se posunul po startu na páté místo, naopak Sainz jr. spadl na deváté, ale postupně se propracoval opět dopředu. Strategie žlutá-bílá-žlutá fungovala, ovšem na ohrožení soupeřů vpředu nestačila. Pouze Leclerc využil prvního déletrvajícího duelu Hamiltona s Verstappenem a vytáhl se do jejich blízkosti, ale stejně s Lewisem zajel ve 41. kole do boxů a poté i přes malou vzdálenost nenašel žádný recept. Sainz jr. svedl několik zajímavých soubojů, třeba ve 3. kole si podal svého slavnějšího krajana a mezi 24. a 26. okruhem (stavěl předtím ve 21. kole) postupně za sebe odsunul Péreze, Russella a Cunodu.

Russell a Pérez - dva opozdilci nakonec vyždímali ze svých vozů maximum a jenom potvrdili, jak obrovský je rozdíl mezi prvními třemi týmy. Russell mohl skončit ještě o příčku lépe, ale v 54. kole ho tým povolal do boxů, aby vydoloval prémiový bodík za nejrychlejší kolo.

Ve středu pole se pořadí často přelévalo, za zmínku snad stojí ještě jedna týmová režie u Aston Martinu, kde Alonso pustil dopředu Strolla, aby se pokusil předjet Cunodu. Přes veškerou snahu se to Kanaďanovi nepovedlo a protože bojoval až na cílovou čáru, neměl už možnost svému kolegovi pozici vrátit. Zklamán byl nejspíš také Hülkenberg, jenž si z úvodních kol odnesl blíže neurčené poškození a musel už ve 3. kole k mechanikům, což nabouralo jeho plány a strategii...

McLaren si tedy pojistil své postavení, předstihl Ferrari a je otázkou, co dalšího můžeme čekat od Red Bullu, kde Pérez opět ztratil v bodovém ohodnocení a v Belgii se na rozdíl 100 bodů od Verstappena ani teoreticky nemůže dostat. Stále více se ukazuje, jak body druhého pilota chybí - McLaren umazal další porci a rozdíl 51 bodů při současné konstelaci není něco, co by se v podstatě za polovinu sezóny nemohlo zdolat.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 25 1:38.01,989 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 2,141 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 14,880 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 19,686 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 10 + 21,349 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 23,073 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 6 + 39,792 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 5 + 42,368 9. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 2 + 1:17,259 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1 + 1:17,976 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 1:22,460 12. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team odstoupil Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W15

Mercedes M15 1:20,305

