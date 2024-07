Hamilton Verstappenovi řekl, jak se má mistr světa chovat. Zápis komisařů o kolizi ho šokoval

Max byl frustrovaný ze strategie, kterou mu tým na Hungaroringu naordinoval, i z novinek, jež na voze nefungovaly tak, jak se čekalo. Úřadující šampion také dělal chyby na dráze a velmi vulgárně pak odpálkoval ty, kteří jej za jeho přístup kritizovali.

Podle Hamiltona by se měl při narůstajícím tlaku rozhodně chovat jinak: "Musíte být lídrem týmu, členem týmu. Možná ani ne takovým lídrem, ale vždy byste zkrátka měli pamatovat na to, že jste týmovým kolegou mnoha lidí. Musíte jednat jako mistr světa."

Na upřesňující dotaz, co znamená jednat jako mistr světa, britský pilot stručně odpověděl: "Ne tak, jako tomu bylo minulý víkend." Odkazoval přitom na Verstappena, který veřejně kritizoval celý svůj tým.

Two. HUNDRED. Trips to the podium. Sir Lewis Hamilton, simply unparalleled 👏 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/peHwtWAwqn

Lewis si přitom dojel pro bronz a po 200. vystoupal v F1 na pódium i přes závěrečnou kolizi s Maxem, kterou komisaři posoudili jako závodní incident. Ve zdůvodnění jej však zarazila zmínka o tom, že mohl udělat více pro to, aby mu zabránil.

"Jo, hodně mě to šokovalo. Opravdu mě to překvapilo. Už jsem byl hodně v klidu po té situaci, řekl jsem: 'Hele, šlo o závodní incident, pojďme dál.' Ale vezměte v úvahu, že jedno auto bylo v tu dobu pod kontrolou a druhé ne, což samozřejmě není, když máte zablokovaná kola," pokračuje pilot Mercedesu.

"Když se podíváte na opakovaný záznam, tak jsem dost daleko od vrcholu zatáčky. Nechal jsem mu tedy spoustu místa na pravé straně. Byl jsem velmi překvapený. nevím, kdo to psal, ale ještě se na to zeptám, když s nimi budu hovořit," kroutí Hamilton hlavou nad oficiálním dokumentem komisařů.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON



A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG