"Jak jsme mohli být tak hloupí?" Allison o objevu, díky kterému se teď Mercedes dotáhl na špici

Stříbrné šípy dominovali Formuli 1 v letech 2014 - 2021, kdy získali osm konstruktérských titulů v řadě za sebou. Po změně technický předpisů v sezóně 2022 a zavedení monopostů spoléhajících při vytváření přítlaku více na přísavný efekt ale vyhráli pouze jediný závod.

Světlo na konci tunelu se pro ně ale rozsvítilo v Montrealu, kdy oba vozy W15 dostaly nové přední křídlo, které si vyzkoušeli v Monaku. Jeho flexibilitu hned zkritizoval Red Bull, který si již dříve stěžoval na podobně ohebné prvky McLarenu a Ferrari. Protože však procházejí všemi testy FIA, budou muset úřadující šampioni upravit svůj díl, což by pro ně neměl být problém - s flexibilitou křídel mají velké zkušenosti.

Allison byl po Kanadě dotázán na to, jestli novinky v Kanadě byly výsledkem objevu, který je nadchl a najednou přinesl výkonnost jejich obtížně ovladatelnému vozu.

"Spíše šlo o ten druh okamžiku, kdy si řeknete: 'Bože, jak jsme mohli být tak hloupí?' Kdy vidíte cestu vpřed a měli jste ji vidět dříve," odpovídá technický ředitel Mercedesu o oficiálním podcastu F1 (viz výše) na to, co probíhalo uvnitř továrny.

"Věc, která nám to zkomplikovala na počátku roku, byla o tom, že jste mohli auto dobře nastavit pro pomalé zatáčky, slušně pro rychlé zatáčky, ale nešlo to udělat pro oboje zároveň," popisuje obtíže, které měli Stříbrné šípy s letošním vozem.

"To, co se v posledních dvou či třech závodech změnilo je to, že jsme auto upravili způsobem, aby mělo rozumné vyvážení od vysoké po nízké rychlosti a rozumné vyvážení při průjezdu zatáčkami," komentuje Allison.

"Zkrátka to znamená, že jezdec může věřit přední i zadní nápravě v rychlý a pomalých zatáčkách a může jim věřit, když dupne na brzdy na počátku zatáčky, po celou dobu skrz její vrchol až po výjezd na druhé straně. Vyvážení je pro jezdce klíčové, aby věděli, jestli auto bude nedotáčivé či přetáčivé a jestli bude následovat trajektorii, kterou požadují," pokračuje.

Mercedes věří, že si to nyní může rozdat s kýmkoliv | foto: Red Bull Content Pool

Tento víkend ve Španělsku budou chtít potvrdit obrat ve formě. Jak by se podle Allisona pro ně mohl zbytek sezóny vyvíjet? "Myslím, že rozhodně v této sezóně můžeme mít řádně konkurenceschopné auto nemusíme mít obavy z žádných okruhů," předpovídá 56letý inženýr.

"I když celkem věřím v to, že v blížících se závodech předvedeme dobrou formu, tak bych byl překvapený, kdybychom například vyhráli kvalifikaci hned v tom příštím. Nicméně jsem si absolutně jistý tím, že můžeme být stejně rychlí jako kdokoliv jiný v nadcházejícím období," avizuje Allison.

Na úřadující Red Bullu zatím ztrácejí 177 bodů, v šampionátu je před nimi ale i Ferrari (+ 128 bodů) i McLaren, na který jim schází 88 bodů. Bude tedy zajímavé sledovat, jak vysoko se Mercedes ve zbytku sezóny dokáže dostat - soupeři totiž také nespí a vývoji jedou na plné obrátky.