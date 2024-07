Verstappen žádá další vylepšení vozu. "V Maďarsku musí fungovat!" nabádá Marko

V Silverstone předminulý týden dostal Holanďan novou podlahu, na kterou se v Maďarsku může těšit i nevýrazný Pérez. Ani to mu však nepomohlo k dalšímu vítězství. "Jednoduše jsme teď příliš pomalí, takto se mistry světa stát nemůžeme," hodnotí Verstappen.

"Musíme na to tlačit, musíme nasazovat další díly. Vím, že přijdou a snad budou o něco lepší než vylepšení ostatních týmů... Mám plnou důvěru ve všechny v továrně. Vím, že tvrdě pracují na výrobě novinek a navyšování výkonnosti auta," pokračuje.

Lídr šampionátu, ve kterém má náskok 84 bodů na druhého Landa Norrise z McLarenu a 105 bodů na třetího Charlese Leclerca z momentálně se trápícího Ferrari.

Letting the RB20 get some rest during this triple header 😴#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/tao7Sl1HkH — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 1, 2024

Red Bull ale nyní začíná doplácet na to, že jako mistrovský tým nemůže trávit vývojem vozu v aerodynamickém tunelu tolik času jako soupeři. Klouzavá pravidla tomu poslednímu zaručují o 45 % více času na testování s tím, že každý lépe postavený tým ho má o 5 % méně.

"Přirozeně to vždycky pomáhá, když máte více času, ale tak už jsou ta pravidla napsána, ne? Snaží se zpomalit vítězný tým. Když jste těmi, kteří někoho nahánějí, tak jste spokojeni. Když vedete a během sezóny vás stahují, tak to není to, co byste chtěli. Ale všichni s nimi souhlasili a musíme se s tím vyrovnat," komentuje lídr šampionátu.

Další vylepšení veze Red Bullu do Maďarska, podle zákulisních údajů by mohlo odpovídat zrychlení o další 1 - 2 desetiny na kolo. "Musí fungovat, jinak to nebude vypadat dobře," uvědomuje Helmut Marko si hrozbu ze strany zlepšujících se rivalů.