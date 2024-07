PROHLÁŠENÍ po GP Maďarska: Vítězové se plácají po zádech, týmy ze suterénu loví optimismus

McLaren

Oscar Piastri, 1. místo:

Opravdu velmi zvláštní den. O něm jsem snil jako dítě, a stát na nejvyšším stupínku vítězů F1 s McLarenem je prostě neuvěřitelné. I když to mohlo být na konci trochu komplikované, myslím, že jsem se na startu dostal do dobré pozice a pak jsem to měl pod kontrolou. Chci poděkovat celému týmu za úžasnou práci a za to, že mi dal tak skvělé auto. Závodit s McLarenem je sakra zábava, takže nemůžu týmu dostatečně poděkovat za to, že mi dal příležitost být ve formuli 1. Vyhrát po společných 18 měsících je neuvěřitelný pocit.

Lando Norris, 2. místo:

Byl to úžasný den pro celý tým a obrovská gratulace Oscarovi k jeho prvnímu vítězství. Jsem tak šťastný, byla to dlouhá cesta, než jsme se dostali k vítězstvím na základě zásluh, a to je přesně to, co jsme dnes udělali. Oscar měl skvělý start a od té chvíle kontroloval závod, takže si zaslouží velkou pochvalu – bylo jen otázkou času, kdy dojede první. Nemohu dostatečně poděkovat týmu za jejich práci a snahu, aby nás dostali až sem. Pokračujme v tlaku a bojujme o vítězství každý týden.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Dnešek je pro tým skvělým dnem. Skončit na prvním a druhém místě je důkazem tvrdé práce každého jednotlivého člena týmu McLaren, za což bych jim rád poděkoval za jejich úsilí a příspěvek k tomuto neuvěřitelně pozitivnímu výsledku.

Pořadí jezdců bylo pro závěrečný stint změněno tak, abychom byli co nejbezpečnější z hlediska životnosti pneumatik a abychom ochránili naše první a druhé místo v případě problémů při zastávkách v boxech. To, že Lando vrátil tuto pozici, ztělesňuje hodnoty toho, co znamená být součástí týmu McLaren Formule 1 a kulturu, kterou vštěpujeme, že jsme jeden tým a zájmy týmu jsou na prvním místě.

Nyní zůstáváme nohama na zemi, pokračujeme v budování a neusneme na vavřínech. Sezóna je před námi ještě dlouhá a my musíme i nadále maximalizovat každou příležitost, která se nám naskytne, abychom zajistili, že budeme i nadále konzistentně získávat body a zlepšovat vůz. Nyní se těšíme na poslední závod v Belgii před letní přestávkou.

Mercedes

Lewis Hamilton, 3. místo:

Za prvé, obrovská gratulace McLarenu k prvnímu a druhému místu a Oscarovi k jeho prvnímu vítězství. Dnes byli neuvěřitelně silní a výsledek si zasloužili. Oscar odvádí fantastickou práci od chvíle, kdy se dostal do F1, byl velmi konzistentní a bylo jen otázkou času, kdy vyhraje.

Tým odvedl skvělou práci, aby s naším vozem pokračoval v pokroku. Věděli jsme, že dnes nemáme takovou rychlost jako Oscar nebo Lando, ale dokázali jsme si zajistit poslední místo na stupních vítězů. Občas bylo výzvou udržet Verstappena za sebou a zároveň mít na paměti, aby pneumatiky vydržely. Naše bitva na konci byla trochu za hranou, ale takové jsou motoristické závody. Jsem opravdu šťastný, že jsem zpět na stupních vítězů a že jsem získal další solidní bodový zisk. Nyní míříme do Spa s cílem zakončit první polovinu sezóny na vysoké úrovni.

George Russell, 8. místo:

Gratuluji Oscarovi k dnešnímu vítězství. McLaren byl opravdu silný a jezdil skutečně dobře, je to zasloužené.

Po včerejších problémech v kvalifikaci jsem věděl, že dnes budu pravděpodobně usilovat, abych byl ,nejlepší ze zbytku'. Ve velmi horkých podmínkách se trochu více trápíme, takže jsem toho nebyl schopen dosáhnout. Pérezův Red Bull byl rychlejší, než jsme očekávali, ale měl jsem několik dobrých šancí, abych se před něj dostal. Moje místo a nejrychlejší kolo bylo i tak solidním oživením.

Můžeme si vzít i pozitiva z toho, že tým byl v pěti závodech v řadě na stupních vítězů. Dělali jsme konzistentní kroky vpřed a vůz si v posledních Grand Prix vedl mnohem lépe. Lewis dnes zajel skvělý závod a ukázal, čeho je vůz schopen. Na čele je nyní velmi těsný souboj mezi několika týmy. Víme, že musíme maximalizovat každou příležitost, kterou máme, a předvést čisté víkendy, abychom získali dobré body. Budeme se o to snažit od příštího týdne ve Spa.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Získat umístění na stupních vítězů v pátém závodě v řadě, je dobrý pocit. McLareny byly dnes velmi silné a v těchto horkých podmínkách byly mimo náš dosah. Gratulujeme jim i Oscarovi; dnešní vítězství si zasloužili. S Lewisem jsme však byli schopni maximalizovat výsledek, což je povzbudivé. Vidět Lewise, jak získal své 200. pódium ve formuli 1 a 151. v našem týmu, je skvělé.

Včerejší Georgeův nezdar znamenal, že se musí probojovat polem. Nakonec zvládl dobré zlepšení. Byl to pro něj náročný závod, protože v jeho boxovém okně byl po většinu odpoledne velký provoz. Bez toho by možná dokázal získat ještě jednu pozici, ale i tak to byl solidní výkon. Nyní míříme do Spa, kde budou pravděpodobně chladnější podmínky a doufejme, že nám to bude vyhovovat o něco více.

Ferrari

Charles Leclerc, 4. místo:

Dnes jsme konečně zabrali. Měl jsem solidní závod se správným nakládáním s pneumatikami a dobrým tempem. Čtvrté místo samozřejmě není výsledek, který by mě uspokojil, a vím, že máme před sebou hodně práce, nicméně naše forma byla lepší, než jsem očekával. Na této trati je těžké předjíždět; musel jsem se vypořádat s přehříváním, když jsem byl v posledním stintu těsně za Lewisem, což bylo složité. Dnes jsem využil všechny příležitosti a je dobré, že jsem týmu přivezl důležité body.

Carlos Sainz jr., 6. místo:

Byl to pro mě těžký závod. Start nebyl dobrý, což je v Maďarsku docela klíčové. Ohrozil jsem tím první dva stinty, kdy jsem musel předjíždět vozy, abych se dostal na šesté místo. Od té doby to byl docela osamělý závod. V posledním stintu jsem mohl trochu více tlačit na pilu poté, co jsem prodloužil pasáž na tvrdých pneumatikách, ale celkově, jak jsme viděli včera, nám ve srovnání s vozy vpředu chyběla rychlost. Belgie je úplně jiná trať a my se musíme zamyslet nad tím, jaký přístup tam chceme s vozem zaujmout, abychom se pokusili zakončit první polovinu sezóny dobrým týmovým výsledkem.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

V první řadě gratuluji McLarenu k jeho skvělému víkendu v Grand Prix, která byla skvělou reklamou pro formuli 1. Z naší strany jsme svedli dobrý souboj s Mercedesem a Red Bullem. Tento víkend jsme z našeho balíčku vytěžili možné maximum. Udělali jsme dobrý krok, pokud jde o jízdní vlastnosti vozu, ale nyní musíme přijít s krokem vpřed také ve výkonu, abychom stáhli ztrátu dvou až tří desetin na McLaren.

Charles měl dobrý začátek, brzy se posunul o několik míst nahoru. V prostředním stintu na tvrdých pneumatikách jsme měli velmi dobré tempo, zatímco na středně tvrdých pneumatikách to bylo na konci o něco obtížnější. S Charlesem jsme se snažili předstihnout Verstappena, ale Hamilton zajel do boxů ve stejnou dobu, takže byl za ním zablokován.

Carlos neměl nejlepší start a pak jel celkem osamocený závod s nejlepším výsledkem za daných okolností. Když se podíváme na získané body, byli jsme dnes druzí za McLarenem. Samozřejmě nemůžeme být spokojeni jen s tím, ale myslím, že jsme zpět na správné cestě.

VISA Cash App RB

Max Verstappen, 5. místo:

Dnes to pro nás byl těžký závod, což mě přirozeně frustrovalo, protože chci být lepší. Když se podíváte na celý závod, nemyslím si, že jsem byl dostatečně rychlý. Bohužel jsem prostě neměl rychlost a strategie nám dnes nefungovala. Vysoké teploty na trati také znamenaly, že se pneumatiky přehřívaly, zejména když jsem se během celého závodu snažil předjíždět, což bylo velmi těžké. Uvízl jsem za soupeři a nechal se podjet a myslím, že jsem prostě neměl nejlepší den. Musel jsem se probojovat zpět a ztratil mnoho času, proto jsem ztratil kontakt s oběma McLareny. Vzhledem k tomu, že rychlost vozu nebyla tak dobrá, potřeboval jsem opravdu zúročit strategii, což se nám dnes prostě nepodařilo. Musím se také zabývat konfliktem s Lewisem, ale neváhal jsem zaútočit a nemyslím si, že bych brzdil příliš pozdě, ale kolidovali jsme. Nemyslím si, že bych dnes mohl porazit McLaren, ale po včerejší kvalifikaci jsem si myslel, že třetí místo je na pořadu dne, takže jsem celkově zklamán.

Sergio Pérez, 7. místo:

Myslím, že jsem dnes dosáhl maxima. Předjíždění v prvním stintu bylo na tvrdých pneumatikách téměř nemožné. Strategie začít na tvrdých pneumatikách fungovala dobře, od začátku jsem musel poskládat všechno dohromady, udělat správná rozhodnutí a správný pokrok. Můj tým musel auto přes noc přestavět a nastavení nebylo stoprocentní, nějaká korelace byla mimo, takže je pozitivní, že jsem se dnes dokázal s vozem cítit dobře a ten pocit se mi vrací, to je dobrá vzpruha sebevědomí. Tým dnes odvedl neuvěřitelnou práci, aby dostal po mé havárii auto na trať, já musím maximalizovat svůj vlastní výkon, abych se vyrovnal jejich tvrdé práci. Jediné, na čem mi záleží, je můj tým a lidé, kteří se mnou pracují; musím jim dát to nejlepší, protože si to zaslouží. Skláním hlavu, budu se dál zlepšovat a dostanu se zpět do formy. Myslím, že máme rychlost na boj o přední pozice; dnes jsme to ukázali a je jen otázkou času, kdy se vrátím na stupně vítězů.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes nám to nevyšlo. Zdálo se, že vozy jsou nedotáčivé a pak ztráta pozice na startu a návrat zpět na Landa závod ovlivnila. Zkoušeli jsme zařídit, aby Max měl rychlost, ale marně. Prostřední sektor v některých částech závodu byl místem, kde jsme vypadali konkurenceschopně, ale je toho hodně, na co se musíme podívat, abychom zjistili, jak se můžeme zlepšit a v příštím víkendu se vrátit silnější. Checo dnes zajel dobrý závod a jeho strategie, dostat se ke Georgeovi, zafungovala dobře. Ukázal také dobrou rychlost, dobře předjížděl a doufejme, že si ze všeho vezme trochu sebevědomí pro dobrý výkon ve Spa.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 9. místo:

V první řadě obrovské díky mechanikům a týmu, kteří strávili noc a dnešní ráno opravou mého vozu před závodem. Po tak velké ráně to nebylo snadné, museli jsme změnit spoustu věcí, ale díky jejich tvrdé práci jsem dnes dokázal získat body, což je obrovská pochvala celému týmu. Velmi se mi ulevilo, že jsem dokázal po včerejší havárii odčinit svou chybu a jsem obzvláště spokojený s péčí o pneumatiky. Myslím, že to pro nás byl velký závod, zejména proto, že jsme byli schopni skončit před našimi soupeři, a to je obrovské pozitivum pro nadcházející závody.

Daniel Ricciardo, 12, místo:

Dnes to byl dlouhý a frustrující závod. Nevyužil jsem tempo, které jsem měl v čistém vzduchu. Na začátku závodu jsem jel na středně tvrdých pneumatikách a už po několika kolech jsem společně s ostatními vozy, které startovaly na měkkých pneumatikách, zajel do boxů pro nové tvrdé pneumatiky. Je to ještě více frustrující, protože jsem byl rychlý po celý víkend a cítil jsem, že jsem se ze závodu vyřadil moc brzy, protože jsem nemohl bojovat s vozy, které na novějších pneumatikách jely mnohem rychleji.

Laurent Mekies, šéf týmu

V posledních několika týdnech všichni ve Faenze a Bicesteru tvrdě a efektivně pracovali a dosáhli zlepšení výkonnosti, jehož jsme zde v Maďarsku byli svědky. Dostat oba vozy do Q3 je důkaz; opět jsme byli ve středu pole a body, které jsme dnes získali, jsou zaslouženou odměnou za všechno to úsilí. Jukiho závod byl senzační a byl jediným vozem absolvujícím závod s jednou zastávkou, což nám umožnilo porazit nejen jezdce ze středu pole, ale také oba Aston Martiny. Jukiho péče o pneumatiky byla na špičkové úrovni a vydržel až do konce. Tým také v krátké době odvedl opravdu pozoruhodnou práci, když po havárii v Q3 přestavěl Jukiho vůz s novým podvozkem. Bohužel jsme se spletli s Danielem a v hustém provozu jsme ho poslali do boxů příliš brzy, což ho připravilo o šanci bojovat o body. Jeho rychlost byla po celý víkend extrémně silná a znovu to prokázal v závěrečném stintu, kdy byl konečně schopen najít volný vzduch a probojovat se zpět za bodované pozice. Určitě sdílíme jeho frustraci a příští týden se poučíme a vrátíme se silnější. Nyní se přesuneme do Spa, což je naprosto odlišné prostředí než Hungaroring. Jedeme tam s pozitivy našeho silného víkendu a budeme velmi tvrdě tlačit na to, aby náš vůz na této rychlé a plynulé trati fungoval co nejlépe.

Aston Martin

Lance Stroll, 10. místo:

Byl to pro nás těžký závod. Nemyslím si, že jsme optimalizovali strategii a nebyli jsme dostatečně konkurenceschopní. Potýkali jsem se také s degradací pneumatik. Jako tým nás čeká před dalším závodem hodně práce. Spa je velmi odlišná trať, takže doufejme, že bude našemu vozu vyhovovat více.

Fernando Alonso, 11. místo:

Bohužel jsem dnes přišel o body a neoptimalizoval jsem můj závod. Zajel jsem do boxů poměrně brzy a od té chvíle jsem měl před sebou docela dlouhý závod, ve němž jsem se staral o pneumatiky. Je to první delší vzdálenost, kterou jsme s novým balíčkem absolvovali, takže musíme analyzovat naše nové aktualizace a dozvědět o nich před Belgií více.

Mike Krack, šéf týmu

Z Budapešti odjíždíme s těžce vydřeným bodem, ale zdá se, že dnešní potenciál byl vyšší. Lance a Fernando jeli dobře a během svých stintů velmi dobře předjížděli. Pozornost se nyní přesouvá do Spa a my budeme i nadále tvrdě tlačit, abychom byli příští víkend konkurenceschopnější a před letní přestávkou dosáhli pozitivního výsledku.

Haas

Nico Hülkenberg, 13. místo:

Špatný start a dost špatné první kolo; zaskočilo mě a srazilo dozadu, a když nemáte pozici na trati – o čemž to tady je – je to velmi těžké. Když jedete pozadu ve špinavém vzduchu, musíte něco zkusit; třeba štěstí v brzké zastávce, to byla má odpověď. Pak jsem zajel dva dlouhé stinty na tvrdých pneumatikách a věděl jsem, že to bude náročné, protože jsem nedokázal dostatečně dlouho šetřit pneumatiky. Během jednoho kola jsem byl docela konkurenceschopný, ale v dlouhých jízdách už tolik ne, trochu jako v Monaku.

Kevin Magnussen, 15. místo:

Trochu jsme si hodili kostkami ohledně startu na měkkých pneumatikách, což udělalo i pár dalších; v prvním kole jsem získal dost pozic. Potom mě předjelo několik vozů a nakonec jsem dnes neměl dostatečnou rychlost, abych bojoval o body. Cítím, že jsem v kvalifikaci mohl zajet lépe, ale když se podívám na dnešní rychlost, nemyslím si, že bychom bojovali o body. Přesto si z tohoto víkendu vezmeme další ponaučení, a pak doufáme, že Spa bude lepší.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Bylo to docela těžké odpoledne. Kevin získal v 1. kole docela slušné místo, zatímco Nico v něm ztratil pět pozic. Od té chvíle jsme potřebovali dostat Nica zpět na body a zkusit něco jiného, takže zajel brzy do boxů, ale nakonec jsme neměli rychlost. Co se týče Kevina, u něj jsme potřebovali zkusit něco jiného - zajel skvělé první kolo a dostal se na desáté místo, ale protože jel na měkkých pneumatikách, musel také předčasně zajet do boxů. Nemyslím si, že by to opravdu fungovalo, a když vidíte, že soupeři předvádějí brilantní strategii jedné zastávky a končí na bodech, musíme se na vše řádně podívat. Do dalšího závodu ve Spa a s tamní úrovní přítlaku nám to snad bude vyhovovat lépe. Musíme se přeskupit a dokončit první polovinu sezóny na vysoké úrovni před přestávkou.

Williams

Alex Albon, 14. místo:

Musíme pochopit, co se dnes stalo. Myslím, že jsme trochu pokazili strategii; kdybych se při první zastávce nedostal za Fernanda, vše by bylo v pohodě, ale protože hrál týmovou hru a pomáhali si s Lancem, ovlivnilo to můj závod. Plánoval jsem dvě zastávky, pak je změnil na tři, takže jsem začal tlačit na pneumatiky, ale nakonec jsem se vrátil ke dvěma. Musel jsem prodloužit svůj stint a v tu chvíli byly pneumatiky pryč. Dnes jsem měl skvělý start a navzdory zklamání jsem v těchto horkých podmínkách získal cenné poznatky.

Logan Sargeant, 17. místo:

Dnes to bylo v pohodě. Zklamal mě můj start a tady je těžké bojovat o pozice. Z hlediska rychlosti to byl dobrý den a celkově, kromě startu, jsem s víkendem spokojený. Auto se tu chovalo lépe než loni, což je pozitivní, ale byl to těžký závod. Snažil jsem se vrátit na pozice, z nichž bych dosáhl na body. Jel jsem jak nejlépe to šlo a snažil se být agresivní při zastávkách, ale moc to nefungovalo. Ocitl jsem se ve špinavém vzduchu, což zvyšovalo degradaci. Budeme pokračovat a budeme se více snažit, aby ve Spa všechno do sebe řádně zapadlo.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Vzhledem k tomu, že oblačnost před startem závodu pomalu mizela a znovu se objevily vysoké teploty trati, věděli jsme, že bude klíčové najít volný prostor a ve správný okamžik zajet do boxů. Alex měl skvělý start a ocitl se za Astony. Bohužel jsme se po první zastávce nedokázali dostat před Fernanda, který se snažil pomoci svému týmovému kolegovi. Od té doby to byl pro Alexe obtížný závod. Loganovi se start nepovedl a ztrátil pozice; po každé zastávce se neustále nacházel v provozu, ale během svých stintů předváděl záblesky dobrého tempa. Jsme zklamaní, ale v těchto horkých podmínkách jsme se toho hodně naučili a od Barcelony jsme udělali slibný pokrok. Nyní se zaměříme na Belgii, která by měla našemu vozu vyhovovat mnohem více.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 16. místo:

Nakonec kolem mě prostě nebylo dost akce, abych z tohoto závodu něco vytěžil. Někdy jsem měli trochu smůlu s načasováním modrých vlajek a v důsledku toho jsem ztratil nějaký čas, ale hlavním problémem je stále nedostatek závodního tempa. Není dostatečné na to, abychom se po zásluze dostali do první desítky a dnes, s přímočarým závodem ve středu pole, jsem se nemohl nikam dostat. Závod začal dobře, ale jakmile se vše stabilizovalo, nedokázal jsem držet krok s RB: k první zastávce jsem vyjel docela pozdě, abych měl na konci výhodu čerstvějších pneumatik, ale ne vždy není snadné dostat se dopředu, i když máte výhodu pneumatik. Přesto byl tento víkend celkově lepší co do výkonu než v posledních několika podnicích: vylepšení nám pomohla a pomohou nám i ve Spa, takže musíme v tomto směru pokračovat v pokroku. Tým se zlepšuje, ale musíme setrvat v tlaku na to, abychom udělali další krok vpřed.

Guanyu Zhou, 19. místo:

Tento víkend ukázal, že naše tempo na jedno kolo pokročilo správným směrem. To samé však nevidíme, pokud jde o závodní rychlost. Dnes byl můj závod po první brzké zastávce ohrožen: měla pokrýt naše soupeře a ochránit Valtteriho, ale plán nevyšel. Znamenalo to, že jsem se musel starat o své pneumatiky, což mělo za následek osamělý a jednotvárný závod. Zatímco nový balíček vylepšení Valtteriho vozu naznačuje pokrok, stále se potýkáme s vysokým množstvím paliva a ani jeden z nás neměl šanci dostat se na body. Naším největším úkolem je nyní zůstat soustředěný a motivovaný pro tým: musíme pochopit a dozvědět se více o balíčku vylepšení, až budeme po letní přestávce mít oba, abychom mohli začít znovu vyplňovat mezeru a stát se konkurenceschopnějšími.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní závod byl pro nás docela obtížný: bohužel se potvrdilo, že jak naše závodní rychlost, tak naše konzistence napříč různými druhy pneumatik nejsou dostatečné na to, abychom bojovali o body. Věděli jsme to od pátku, kdy závodní simulace ukázaly, že ve srovnání s našimi přímými konkurenty máme větší degradaci a že nám chybí rychlost. Dnešní závod prostě nebyl tak dobrý, jak jsme chtěli, i když jsme se snažili rozdělit strategie našich jezdců a Zhoua jsme poslali do boxů dříve, abychom potenciálně vytvořili náskok pro Valtteriho. Po pozitivech, která jsme viděli v kvalifikaci díky novým aktualizacím, je stále jistá rezerva ve výkonu v závodním nastavení a zejména v balíku pilotů. Viděli jsme, jak Valtteri předjíždí Ricciarda na začátku závodu a Sargeanta a Ocona na konci a poté dokonce stíhal Magnussena. Na konečném výsledku to pro nás nic nezměnilo, ale viděli jsme, že můžeme bojovat s našimi soupeři na trati. Pro Zhoua to bylo těžké: rozhodli jsme se ho poslat do boxů dříve, abychom pokryli Magnussena, Ocona, Alonsa a Ricciarda: věděli jsme, že druhý a třetí stint pro něj budou těžké, ale nakonec i jemu chyběla rychlost. Pozitivní je, že všechny čtyři dnešní zastávky v boxech byly konzistentní a rychlé: je to důkaz tvrdé práce našich lidí, mechaniků zde na trati a konstrukční kanceláře v Hinwilu, aby se vyřešily problémy ze začátku sezóny. S tímto duchem, naznačujícím možnost reagovat a zlepšovat se díky práci všech v týmu, se musíme těšit na další závody. Je jí před námi ještě hodně, ale je to práce, která se vyplatí nejen po přestávce, ale i v roce 2025.

Alpine

Esteban Ocon, 18. místo:

Byl to den a víkend celkového zklamání. Kromě startu a úvodních kol, kde jsem si polepšil o čtyři místa, se k závodu nedá moc říct. Musíme si sednout a vše zhodnotit, ale když se ohlédneme zpátky, pravděpodobně jsem v prvním stintu zajel do boxů příliš brzy, když jsem zkoušel undercut; měl jsem ho prodloužit. Pak jsem ke konci musel znovu do boxů, protože pneumatiky neměly žádnou přilnavost. Z tohoto víkendu si odnášíme spoustu věcí k analýze a zlepšení - provozně, výkonnostně a spolehlivě. Potřebujeme dobrý reset před Spa a pokusit se první část sezóny před letní přestávkou zakončit pozitivně.

Pierre Gasly, nedokončil

Byl to frustrující víkend. Začal jsem z boxové uličky poté, co jsem do svého fondu komponentů pohonné jednotky zavedl novou baterii. Mé počáteční tempo vypadalo slibně, takže jsem prodloužil první stint, abych získal nějaké pozice. Vypadalo to, že naše strategie vyjde, takže se zdá, že jsem promarnil skutečnou příležitost, protože jsem musel vůz v polovině závodu vyřadit kvůli úniku hydrauliky. Je to pro nás těžké zakončení dalšího náročného víkendu. Musíme se jen zlepšit a musíme se podívat na naše problémy a pochopit, proč k nim dochází. Posouváme se dál a budeme na tom dál pracovat, abychom tyto záležitosti konečně překonali. Musíme zajistit, abychom tyto chyby neopakovali a příští víkend v Belgii se vrátili silnější.

Bruno Famin, šéf týmu

Po včerejší neúspěšné kvalifikaci jsme se strategicky rozhodli instalovat novou baterii do Pierrova fondu pohonných jednotek, což znamenalo, že startoval z boxové uličky. Pierre odvedl ve svém prvním stintu solidní práci a připojil se k vozům, které na konci závodu skončily blízko bodů. Došlo však k úniku hydrauliky; těchto opakujících se problémů je bezpodmínečně nutné se zbavit. Co se týče Estebana, první zastávky byly podle plánu, ale pozice na trati je na tomto okruhu klíčová. Nebyli jsme schopni zvládnout pneumatiky podle představ. Máme okamžitou šanci odvést mnohem lepší výkon příští víkend ve Spa-Francorchamps, kde se musíme zaměřit na pozitivní závěr první poloviny před letní přestávkou.