"Idiot, který umí závodit jen z prvního místa!" zlobil se Alonso. Proč FIA Hamiltona netrestala? + VIDEO

Ke kontaktu došlo v páté zatáčce po startu, když se Hamilton dostal na rovince těsně před Alonsa a při zabočení doprava do něj najel. Španěl se sice snažil kolizi vyhnout a vyjel koly až za bílou čáru, doteku pneumatik ani tak nezabránil.

Brit divoce vyletěl do vzduchu, Fernando přišel k poškození předního křídla. Závod naštěstí dokončil, zatímco Lewis svůj Mercedes o pár zatáček dále musel kvůli úniku chladící kapaliny odstavit.

Naštavaný Alonso, Hamilton chybu uznává

"To je ale idiot! Zavřel dveře z vnějšku. Chci říct, že jsme měli skvělý start, jenže tenhle kluk umí jezdit a startovat, jen když je první," zuřil Alonso po vzájemné kolizi v Les Combes. Cílem projel po dalším skvělém výkonu jako šestý, po penalizaci Charlese Leclerca za překročení maximální rychlosti v boxech se ale posunul na páté místo a ze Spa si odvezl 10 bodů.

