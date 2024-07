Přepis radiokomunikace týmu McLaren v závěru GP Maďarska

Pojďme si projít jednotlivá kola a komunikaci mezi oběma piloty a boxovou zídkou. Z jejího průběhu je jasné, že situace byla poněkud zmatenější, než se z prostého reportu může zdát.

43. kolo - Tom Stallard k Piastrimu: "Myslím, že se nebudeme pokoušet pokrýt Hamiltona. Na zastávku je příliš brzy. Oscare, jak dlouho ještě vydržíš na trati? Můžeme vydržet podle plánu A?"

43. kolo - William Joseph k Norrisovi: "Lando, náskok na Hamiltona je 28,5 vteřiny, podle nás je ještě brzo stavět. Rádi bychom se dostali při jakémkoli tempu na mínus pět."

45. kolo - WJ: "Lando, příležitost. Brzdný bod v T2 je dobrý, méně vrcholu." (Toto sdělení bylo vysvětleno, že má Norris na konci 45. kola zastavit, což také učinil).

46. kolo - TS pro Piastriho: "Lando zajel do boxů, aby pokryl Hamiltona. Situaci zvládneme. Potřebujeme rychlé časy, maximální rychlost. O Landa se nestarej."

Norris i Piastri měli nazout stejné pneumatiky, Oscar však zůstal na trati o dvě kola déle.

48. kolo - WJ: "Dobře, Lando. Oscar je právě v boxech. Pravděpodobně vyjede hned za tebou. Rádi bychom vrátili pořadí, až se to bude hodit."

Jenže Piastri chyboval v zatáčce 12 a jeho původní ztráta 2,5 vteřiny se zvýšila. Nadále na Norrise ztrácel a nedokázal se mu přiblížit. Joseph se pokoušel Landa všelijak zpomalit, aby umožnil Piastrimu dotáhnout se k Norrisovi a zařídit bezproblémovou výměnu míst. Piastri byl také povzbuzován, aby se pokoušel zrychlit a jakmile se dotáhne na svého kolegu, může ho předjet.

49. kolo - WJ: "Lando, do cíle je 21 kol, zajel jsi nejrychlejší kolo. Pečuj o pneumatiky."

51. kolo - TS: "Oscare, jakmile se dostaneš k Landovi, dojde k výměně pozic. Ale chceme se vyhnout tomu, aby Lando musel příliš výrazně zpomalit."

To už absolvoval zastávku Verstappen a spadl až na páté místo za Leclerca a Hamiltona. Bylo jasné, že od této trojice nebezpeční nehrozí, proto Joseph opět začal dotírat na Norrise. Ten ale nebyl rozhodnutí týmu příliš nakloněn.

53. kolo - WJ: "Lando, potvrď příjem." - Norris: "Ano, hlasitě a zřetelně." - WJ: "Dobrá, šetři pneumatiky v zatáčkách 4 a 11, prosím."

56. kolo - WJ: "Potřebujeme, abys šetřil pneumatiky a chceme pustit Oscara dopředu." - Norris: "Tak měl stavět jako první, ne?" - WJ: "Na tom teď nezáleží." - Norris: "To ano, ale mně možná ano."

57. kolo - WJ: "Lando, pořád si myslím, že nešetříš pneumatiky. Zatáčky 4 a 11 a výjezd ze zatáček 6 a 9. Oscar ztrácí 3,5 vteřiny. Vím, že se rozhodneš správně."

59. kolo - WJ: "Zatáčka 11. Už je to trochu nudné!"

61. kolo - WJ: "Dobře, Lando, deset kol do konce. Myslíme si, že oba vozy příliš tlačí na pneumatiky. Vzpomeň si na naše pravidelná nedělní ranní porady." - Norris: "Jo, tak mu řekněte, ať mě dožene."

V té době už náskok Norrise vzrostl téměř na šest vteřin a Joseph začal apelovat na týmovou solidaritu, vybudovanou na důležitosti pozic 1-2 pro McLaren, ale ne kdo vyhraje.

64. kolo - JW: "Lando, Oscar tě nemůže dohnat. Vyslechli jsme tvůj názor a opravdu na něm nezáleží." - Norris: "Má mnohem rychlejší pneumatiky. Chci říci, že bych se stejně musel podřídit, kdybych to neudělal, tak by bylo zle..." - WJ: "Rozhodli jsme tak pro dobro týmu." - Norris: "Můžu bojovat o titul!" - WJ: "Snažíme se tě chránit, kámo. Snažím se tě chránit."

66. kolo - WJ: "Lando, pět kol do konce. Šampionát nemůžeš vyhrát sám. Budeš potřebovat Oscara, budeš potřebovat tým."

67. kolo - Piastri: "Čím déle to takhle necháme, bude to víc riskantní." - TS: "Neboj se, Oscare, my to zvládneme." - WJ: "Kdyby teď vyjel na trať safety car, bylo by to hodně nepříjemné. Udělej to hned, Lando!"

Norris v druhé polovině 67. kola skutečně masivně zpomalil a na cílové rovince ho Oscar předjel. Brit evidentně nebyl v dobrém rozpoložení, což doložil ihned po aktu poznámkou:

68. kolo - Norris: "Už mi nic neříkejte!"

Završení celé záležitosti, která připomíná dohady hokynářek na trhu, završilo "povinné" rozplývání Piastriho po průjezdu cílem:

70. kolo - TS: "Výborně, Oscare, výborně, šachovnicová vlajka. Výborně, opravdu dobré." - Piastri: "Ano, děkuji všem. Děkuji mockrát, děkuji za koordinaci. Omlouvám se, ale výměnu jsem udělal trochu bolestivější, než bylo nutné, ale děkuji, oceňuji to. Maximální počet bodů. Opravdu dobrý víkend. První vítězství v F1. Díky všem!" - Norris: "Výborně, první a druhé místo, solidní přísun bodů. Gratulace všem. Zaslouženě." - WJ: "Jak jsem říkal dnes ráno, kámo, bude ještě plno příležitostí."

K tomu nezbývá než dodat, že jen málokteré prostředí je tak málo předvídatelné, jako F1. Nikdo neví, co se může stát a historie, kterou mnozí moc rádi nemají, to dokládá. V diskusích jsme zmínili osud Ronnie Petersona, jehož "plno příležitostí" jako odměna za jeho ochotu a obětování nějak minuly. Clay Regazzoni měl po prohraném boji o titul mistra světa v roce 1974 také slib týmu, že bude budoucím šampionem v roce 1975, ale měl smůlu. A tak bychom mohli pokračovat. Na internetu už běží několik diskusních skupin a vyjadřují své názory - možná by stálo za to zeptat se, jak se na celou věc dívá Mark Webber...