Alonso po závodě dodatečně potrestán, z Austinu odjíždí bez bodu. Alpine se odvolává + VIDEO

Španělský pilot v průběhu závodu při pokusu o předjetí Lance Strolla na dlouhé rovince do svého soupeře narazil. Se svým vozem na chvíli vznesl do vzduchu a tvrdě dopadl zpět na trať. Mechanici během safety-car fáze ale překvapivě jeho vůz dokázal opravit a on to dotáhl zpět na sedmou příčku.

Jeho pravé zpětné zrcátko bylo viditelně poškozeno a nakonec během jízdy upadlo. Haas, kterému letos komisaři několikrát ukázali černo-oranžovou vlajku, si na to ještě v průběhu závodu dvakrát stěžoval: podle nich Alonsův monopost nebyl bezpečný, s čímž nakonec zástupci FIA souhlasili.

Nebezpečný vůz Alonsa

Podle technického delegáta Joa Bauera bylo "uvolněné zrcátko nebezpečné, mohlo se uvolnit, udeřit jiného jezdce a způsobit zranění." Jeho názor podpořil také technický ředitel FIA Nikola Tombazis, proto byla jezdci Alpine udělena 10sekundová penalizace stop & go. Protože k tomu došlo po závodě, byla automaticky převedena na 30 trestných sekund.

To Alonsa odsunulo z bodované sedmé pozice na patnáctou a místo 6 bodů si z Texasu odváží nulu. Těžili z toho Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Juki Cunoda a Esteban Ocon, jenž se tímto dostal k jednomu bodu za 10. místa. To však pro Alpine nebylo žádnou útěchou, tým byl pochopitelně hodně naštvaný.

Alpine se odvolá - čím argumentuje?

Ihned dal najevo, že se proti této penalizaci odvolá. Podle nich komisaři přijali protest Haasu po 24 minut po termínu, kdy to ještě bylo přípustné (dle článku 13.3.5 Mezinárodního sportovního kodexu do 30 minut od zveřejnění provizorních výsledků).

Alpine argumentuje také tím, že zástupci FIA v průběhu závodu Alonsovi neukázali černo-oranžovou vlajku, po níž by musel zmířit do boxů, a že Jo Bauer označil po závodě jejich vůz za legální.

Pokud komisaři uznají odvolání francouzské stáje za přípustné, zřejmě dojde k novému slyšení ještě tento víkend před Velkou cenou Mexika. Pro ní jde o důležité body v souboji o čtvrtou příčku mezi konstruktéry s McLarenem, na který má hubený náskok 6 bodů, přičemž do konce sezóny zbývají již pouze 3 závody.

BWT Alpine F1 Team is disappointed to receive a post-race time penalty for Car #14 from today’s United States Grand Prix, which unfortunately means Fernando moves to outside the points-paying positions.



[1/5] — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 24, 2022

GP USA (Circuit of the Americas) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:42:11,687 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 5,023 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 7,501 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 8,293 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 11 + 44,815 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 8 + 53,785 7. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 6 + 1:05,354 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 4 + 1:05,834 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 2 + 1:10,919 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1 + 1:12,875 11. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1:16,164 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:15,057 13. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1:21,763 14. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1:24,490 15. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team + 1:25,078 16. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1:30,487 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1:43,588 DNF 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant nehoda DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN smyk DNF 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari chlazeni Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W13

