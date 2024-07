GP BELGIE - v prvním tréninku s převahou vítězí Verstappen, překvapil Albon

Boky Ferrari zdobila podpora italskému olympijskému týmu, Alpine zase nasadily speciální červenočerný design svých vozů. Počasí prozatím bylo bezproblémové: teplota 21°C, trať se ohřívala na 36°C, vlhkost vzduchu dosáhla 64 % a vanul lehký jihozápadní vítr o síle 3,9 km/h. Pirelli pro Spa připravilo střed své škály - C4-C2.

Po zahájení tréninku vyrazil na trať Russell a také se snažil o první měřené kolo. Mezitím byl Ocon vyzván, aby zajel do boxů, ovšem bez jakéhokoli vysvětlení, inženýr neodpověděl na jeho dotaz, jen ho hnal do depa. Podle záběrů z instalačního kola mohl mít Esteban nějaké problémy s převodovkou. Další drama vytvořil Ricciardo, jenž se roztočil hned za La Source při nájezdu do rychlého kola a postavil se čelem proti výjezdu z boxů. V úvodní fázi byl nejrychlejší Verstappen (1:44,706), na nějž Piastri v té chvíli ztrácel přes vteřinu, ovšem týmy zkoušely různě varianty středně tvrdé a tvrdé směsi (Max jel na nejtvrdší, Oscar měl o stupeň měkčí).

Na trati panoval značný provoz, v závěru první desetiminutovky posílil svou pozici Verstappen (1:44,550) a když se po čtvrthodině přiblížil Russell, jenž jako druhý prolomil hranici 14:45,0 (1:44,998), Max okamžitě vytáhl z rukávu odpověď - 1:44,524; opět pro pořádek, Max pořád měl tvrdou sadu, George středně tvrdou.

Ocon stále trčel v boxech - vůz byl na zvedáku a zdálo se, že byl zaznamenán průsak vody, pilot seděl v kokpitu a mechanici usilovně pracovali. Inženýr poskytl Leclercovi nějakou informaci ohledně zatáčky 8 a hned mu Charles důrazně vysvětlil, ať na něj nemluví během rychlých kol. Chybičky se dopustil i Albon drobným výjezdem mimo trať a proto nedokončil rychlé kolo.

Po dvaceti minutách se všechny vozy stáhly do boxů a týmy analyzovaly první výsledky dosažené na trati. Nadále vedl Verstappen před oběma Mercedesy a Piastrim; Norris byl až šestý mezi oběma Ferrari - Pérez na 10. místě ztrácel na kolegu 1,383 vteřiny. Ve skončené fázi jely na tvrdé směsi Red Bully, Williamsy , Aston Martiny a VISA Cash App RB; Haasy svouz strategii rozdělily a zbytek použil žlutě označené pneumatiky.

První, kdo nasadil měkké pneu byl 35 minut před koncem tréninku Russell, následován oběma McLareny. Pilot Mercedesu také stanovil čas na nejměkčích pneumatikách - 1:44,225, ovšem vzápětí ho doslova vymazal Verstappen (1:43,372!), a to ještě v mírně přetáhl zatáčku Malmedy. Také Pérez tu měl problémy, proto jeho čas nebyl nijak výjimečný (1:44,329). Stěžoval si do komunikace, že neví, proč je vůz tak pomalý - z boxové zídky přišel nakvašený dotaz, zda jen v rychlých nebo i středně rychlých, Pérez jen odevzdaně odpověděl, že všude. Norris si zkazil rychlý pokus silným probrzděním v poslední šikaně před cílovou rovinkou.

Necelých pětadvacet minut před koncem tréninku byl nejblíž Verstappenovi Piasti s půlvteřinovou ztrátou, posledními, kdo si chystal pokusy na měkké směsi byli Alonso, Gasly a Albon, jenž vytáhl skvělý čas 1:44,099. Ocon stále dlel u svých mechaniků. Analýzy ze studia naznačovaly, že silnou dominancí obhájce titulu je prostřední sektor - třeba Albon ho v prvním i třetím porazil, ale v v druhém ztratil značných 1,361 vteřiny. Verstappen byl zjevně v dobré pohodě, protože si dokonce dovolil nějaký ten žertík s boxovou zídkou - oproti Maďarsku zjevný rozdíl. Alonso se dotazoval, zda je v pořádku motor, protože byl příliš pomalý v prvním sektoru.

Čtvrt hodiny před závěrem už piloti většinou začali zkoušet závodní simulace, Piastri třeba nasadil středně tvrdou směs - podobně jednaly Mercedesy a další týmy; VISA Cash App RB šli dokonce na tvrdou - ovšem Oscar byl o hodně pomalejší, než při prvních pokusech v úvodu tréninku (1:48,440). Také ostatní ztráceli na nejlepší čas kolem pěti až šesti vteřin. Hamilton v této pasáži nezvládl zatáčku Les Combes a projel ji přímo; potíže měli i Albon a Leclerc v Malmedy.

Verstappen se nedočkal žádného tlaku, značně překvapil Norris, jenž byl o půl vteřiny pomalejší než týmový kolega, ovšem to v praxi znamenalo odstup šesti pozic. Pérezovi k Maxovi chyběla téměř vteřina. Ocon se nakonec na trať nedostal a připsal si jediný, velmi pomalý okruh z depa zpět do depa...

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:43,372 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:43,903 3. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:44,099 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:44,225 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:44,279 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:44,306 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:44,329 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:44,415 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:44,574 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:44,699 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:44,833 12. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:44,921 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:44,950 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:45,155 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:45,311 16. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:45,564 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:45,645 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:45,812 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:45,995 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team defekt

