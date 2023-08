"Piloti můžou odvádět lepší práci," myslí si Vasseur. Ferrari už letošní vůz přestalo vyvíjet

"Vždy můžete odvádět lepší práci - jako tým a také jako jezdec. Charles neočekával takovou sezónu a na počátku na to tlačil více než měl. Nyní to vypadá, že situaci tráví lépe," hodnotí výkony svého svěřence šéf stáje z Maranella.

"Carlos je také velmi konzistentní a z tohoto důvodu je pro nás dobrým měřítkem. Leclerc je jako osobnost impulzivní, což znamená, že když se něco nevyjde, tak si nebere servítky. Pro jeho dobro i pro dobro týmu je ale někdy lepší se zklidnit před tím, než promluví. Vždycky je velmi rychlý, ale letos, když se podíváte na kvalifikace, tak je Carlos o něco lepší než v minulosti," porovnává Vasseur oba piloty.

V padoku se hovoří o tom, že Leclerc má blízko k prodloužení smlouvy s Ferrari, zatímco Sainz tlačí na to, aby jeho jednání začala co nejdříve. A spekuluje se i o tom, že by Lewis Hamilton v závěru své kariéry mohl být pro Maranello možností, jelikož si také rozumí s Vasseurem.

Závodní vojka Ferrari: Carlos Sainz (vlevo) a Charles Leclerc | foto: Scuderia Ferrari

"Hovořím s ním během každého závodu. Závodil pro mě před 20 lety a stále máme k sobě blízko. Pomohl jsem mu, když šel na počátku své kariéry k McLarenu a často jsme spolu mluvili," potvrzuje 55letý Francouz.

"Naše jezdce nechci porovnávat, nemělo by to smysl. Ale příspěvek špičkového jezdce není jen v ježdění, ale je také technický, strategický, spočívá i v pomoci při získávání inženýrů. A když máte Hamiltona, Verstappena nebo také Leclerca, tak je to v tomto případě snazší," pokračuje šéf Ferrari, které přesunulo svou pozornost k budoucímu autu.

"Vývoj v aerodynamickém tunelu pro tuto sezónu jsme zastavili na konci července, ale máme pár schválených dílů, které vezmeme do Kataru či do Austinu. Pokud jde o stroj pro rok 2024, stále se věnujeme filozofickým konceptům," říká Vasseur.

"Musíme přemýšlet jinak a najít rozdíly, aby naši piloti mohli závodit, aniž by pořád jezdili na limitu. Ale konečný termín pro nové auto není konec roku. Musíme být připraveni na Bahrajn v březnu, takže před sebou máme pořád mnoho měsíců," dodává.