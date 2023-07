Vasseur odmítá podpořit rozšíření pole F1 o další tým

Mnozí fanoušci královny motoristického sportu ještě pamatují rozpačité účasti týmu jako Aguri Suzuki, HRT, Spyker, Virgin, Marussja či Manor (bez ohledu na to, jak jsou propletené či navazující), jejichž osudy zachycuje publikace Formule 1 bez šance (díl 3). Američané si na tomto poli také uřízli pořádnou ostudu projektem USF1 - tu alespoň částečně nahradil Gene Haas.

Třiaosmdesátiletý Mario Gabriele Andretti a jeho jedenašedesátiletý syn Michael Mario v motoristickém sportu leccos dokázali. Prvně jmenovaný se pyšní jako poslední Američan mistrovským titulem F1 (1978). Dalo by se tedy předpokládat, že jejich jména jsou dostatečnou zárukou pro desítku současných týmů. Případný nováček totiž poníží jejich příjmy, proto jasně dávají najevo, že musí přinést něco cenného pro arénu F1, což je také názor šéfa F1 Stefana Domenicaliho. Na city se tu zkrátka nehraje.

Andretti se hodlá spojit s Cadillacem, což by měl být krok k prezentaci čistě americké stáje, ale nový boss Ferrari Frédéric Vasseur je toho názoru, že to není dostatečné: "Můj postoj je takový, že deset týmů vynaložilo obrovské úsilí, aby se dostaly na startovní rošt, což rozhodně nebylo lehké. Pro některé může nastat i obtíže s existencí, když přijde nový účastník, takže důvody musí být opravdu »mega«. Tím pravým důvodem není americký tým. Tuto zemi už tu zastupuje Haas. Pokud se chce země dostat do popředí, je to věci pilotů. Podívejte se na Holandsko. Jsou momentálně nejúspěšnější, ale nemají tým, mají Maxe. Domnívám se, že úspěch v USA už máme. Pokud ho chceme navýšit, měl bych najít špičkového amerického jezdce. Tým není na pořadu dne."

Další otázka pro šéfa Ferrari byla nasnadě - co kdyby se jako potenciální zájemce ukázal velký tovární tým, uvažoval by podobným způsobem? I na to měl pětapadesátiletý Francouz odpověď: "Budu se opakovat, ale kolektivně jsme vyvinuli obrovské úsilí. Pokud se k nám chce teď někdo přidat, musí z toho mít prospěch kompletně celý paddock. Je třeba, aby Formuli 1 něco přinesl - a nemyslím, že to je jenom národnost."

Christian Horner má na věc specifický názor | foto: Red Bull Content Pool

Své k celé věci řekl i Christian Horner (Red Bull). Ten je ohledne propojení Andretti - Cadillac značně skeptický: "General Motors je skvělá značka, ale to, co mě zajímá, jaký bude jejich model. Nepředpokládám, že postaví zařízení jako je naše. Podle mne jde o pouhé cvičení ohledně změny značky." Horner se také zmínil o podobné dohodě Ford/Red Bull Powertrains: "Ano, ale Ford nikdy nepředstíral, že je účastníkem F1. GM je v současnosti propojeno s Andrettim, ale ještě nemá nic jistého. FIA teď rozeběhne obvyklý proces. Osobně se domnívám, že je třeba myslet také na logistické problémy, jak začlenit do běhu šampionátu jedenáctý tým. Je třeba si ale přiznat, že hlavní problém se soustředí na jediné téma: kdo to všechno zaplatí? Pokud se prize money deseti týmů sníží, mohou jim nastat problémy. Ani Liberty nebude jásat nad rozmělněním příjmů. Takže nejspíš situace dospěje do mrtvého bodu," domnívá se Horner.