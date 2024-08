Liberty Media musí čelit vyšetřování na americké půdě

Jenže jsou tu ostřílení borci, kteří už v motoristickém sportu něco prožili a také dokázali. Fanouškům F1 bude jméno Andretti dobře známé; předpokládám, že více jim řekne Mario, naturalizovaný Američan, jenž do USA dospěl s rodinou z Itálie v roce 1954 a o dalších čtyřiadvacet let později dobyl prozatím poslední titul pro USA. Jeho syn Michael zanechal spíše epizodní stopu v prestižní kategorii v roce 1983, kdy se rozloučil předčasně s působením v týmu McLaren nejlepším výsledkem v kariéře - třetím místem v GP USA.

Team Andretti Global usiloval o vstup do uzavřené společnosti díky spolupráci se značkou General Motors Cadillac. Má k dispozici základu v Silverstone, angažoval několik známých odborníků, například Pata Symondse. Tvrdě však narazil - a zajímavé je, že FIA vstup amerického týmu do F1 po stránce technické úrovně doporučila, ovšem samotná F1 vystavila nekompromisní stopku. Důvod? Její zástupci se nedomnívají, že by Team Andretti Global ve střednědobém horizontu vykazoval patřičnou konkurenceschopnosti a proto by šampionátu F1 neposkytl dostatečnou komerční hodnotu. Samostatnou kapitolou je pak negativní přístup týmů F1 (zejména těch druhé poloviny startovního pole), protože by účast 11. stáje znamenala snížení podílu prize money, o nějž by se s ním logicky musely dělit.

Závodní rodina Andretti však nehodlá skládat zbraně. Pomineme-li fakt, že mohou klást otázku, jak někdo od stolu může posoudit střednědobý horizont, praktiky Liberty Media se jí vůbec nezamlouvají. Proto se obrátila na americké ministerstvo spravedlnosti s žádostí o prošetření oprávněnosti odmítnutí své kandidatury. Generální ředitel LM Greg Maffei u příležitosti zveřejnění čtvrtletních výsledků společnosti přiznal oficiální vyšetřování antimonopolní divizí.

"Dnes ráno jsme v souvislosti s žádostí týmu Andretti Global nuceni oznámt, že probíhá vyšetřování ministerstva spravedlnosti. Máme v úmyslu plně spolupracovat na následném vyšetřování, včetně všech souvisejících žádostí o informace. Věříme, že naše rozhodnutí o odmítnutí žádosti shora uvedeného týmu bylo v souladu se všemi platnými americkými antimonopolními zákony a v předchozích prohlášeních podrobně vysvětlili důvody našeho rozhodnutí spojeného s týmem Andretti Global," uvedl ve čtvrtek Maffei zástupcům tisku.

Již několik let je startovní pole - až na administrativní úpravy - prakticky neměnné | foto: Red Bull Content Pool

Některé zdroje už dříve komentovaly rozhodování FOM, že až nápadně působí, jako by měl být stav deseti týmů a dvaceti pilotů zakonzervován. Proti tomu se Maffei ohradil, že takový scénář není v zájmu ani F1, ani Liberty Media.

"Rozhodně nezastáváme myšlenku, že jakákoli expanze je špatná. Existuje metodika podporující rozšíření, vyžadující souhlas FIA a F1 - obě skupiny musí najít kritéria, jenž musí nový adept splnit. Určitě jsme otevřeni příchodu nových účastníků a jejich žádostí, které budou schváleny, pokud splní veškeré požadavky," tvrdí Maffei, ovšem vyčerpávající důvod odmítnutí Andrettiho přihlášky nepodal.

Jedno vyšetřování už proběhlo - v květu předseda justičního výboru Sněmovny reprezentantů USA zahájil vyšetřování, zda Liberty Media neodmítla Andrettiho žádost o vstup do F1 v rámci eskalace politického zájmu. Důvodem měla být účast Maria Andrettiho na Capitol Hill a republikán Jim Jordan dopisem požadoval od majitelů F1 vysvětlení rozhodovacího procesu, jenž vedl k zamítnutí Andrettiho účasti v F1.