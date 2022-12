Vasseur a další odmítají místo šéfa Ferrari, Montezemolo je situací znepokojený. Neměl Binotto raději zůstat?

Mezi kandidáty na volnou pozici byl zmiňován Frederic Vasseur z Alfy Romeo, ten ale podle německých médií nabídku Ferrari odmítl. Podle zákulisních informací se podobně zachovali také Christian Horner z Red Bullu či Andreas Seidl z McLarenu. "Nevím, co je pravdy na těch povídačkách, ale vím to, že nejde nikam," potvrzuje o Seidlovi Zak Brown.

Není divu, šéf závodní stáje z Maranella není v Itálii nic jednoduchého. Předseda správní rady Ferrari John Elkann má proto nyní pracovat na plánu, podle kterého by tým řídili tři šéfové: vedoucí ředitel, šéf týmu a technický ředitel.

"Je jasné, že byl pod ohromným tlakem. Jako šéf Ferrari musíte mít raději dobrou smlouvu kvůli svému odchodu. Nyní se zřejmě stalo to nevyhnutelné, držel se však déle, než jsem si myslel," uvedl například o Binottovi šéf Mercedesu Toto Wolff. Odmítá však, že by Švýcar mohl zakončit u nich, protože "mezi námi bylo za posledních pár let rozbito příliš mnoho porcelánu."

Binotto je oceňován jako velmi schopný inženýr. Dělá Ferrari dobře, že se ho zbavuje? | foto: Scuderia Ferrari

Montezemolovi, který italskou stáje vedl jako prezident do roku 2014, tento vývoj dělá starosti: "Je mi líto té situace u Ferrari a dělá mi to starosti. V takových okamžicích raději nic nekomentuji, protože se o Ferrari opravdu zajímám - kromě toho, že na mě působí jako společnost bez lídra."

Ferrari v zákulisí intenzívně jedná o nástupci Binotta, konkrétní jméno se podle jeho oficiálního prohlášení máme dozvědět do Vánoc, popř. po novém roce. Vzniká však otázka, zda bylo opravdu nutné po letošní sezóně Binotta vyhazovat.

"Musel bych o tom vědět více, abych to mohl dobře posoudit. Mě je jasné to, že je zapotřebí změnit strategii. Ale když máte tak rychlé auto, nemusíte sahat po drastických opatřeních," uvedl například legenda F1 Mario Andretti, který kdysi u Ferrari působil.

"Mám o Binottovi pozitivní mínění a myslím si, že měl zůstat. S F1-75 ostal na asfalt konkurenceschopný a pokročilý stroj. Je velmi dobrý inženýrem, ale jako šéf týmu stále potřebuje určité zkušenosti. Nicméně věřím, že by se s časem neustále zlepšoval. Našel bych způsob, jak jej udržet v týmu. V technické oblasti cíle opravdu plnil," přidává se bývalý šéf Ferrari Cesare Fiorio.