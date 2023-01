Andretti a Cadillac chtějí vstoupit do Formule 1

Andretti již loni v únoru prozradil, že by chtěl v budoucnosti vstoupit do F1 a během sezóny 2022 často hovořil o možnosti rozšíření současného pole. Prezident FIA Muhamad Sulajím nyní na Twitteru potvrdil, že jej požádal o zahájení procesu, díky kterému by bylo možné navýšit počet týmů.

Včera Andretti a General Motors veřejně promluvili o svém plánu vstoupit do F1 se "zcela americkým týmem" v odpovědi FIA, v níž potvrzují svůj zájem jako "Andretti Cadillac Racing" tým.

"Andretti Global a jeho rodina závodních týmů pokračuje v růstu. Zaměřujeme se na to, co dále. Cítím, že jsme dobře připraveni na to stát se novým týmem Formule 1 a přinést hodnotu této sérii a partnerům a fanouškům vzrušení," říká Michael Andretti.

"Jsem hrdý na to, že máme GM a Cadillac po svém boku při následování tohoto cíle. GM a Andretti sdílejí dědictví zrozené z lásky k závodění. Nyní máme příležitost dát dohromady naši vášeň pro motorsport a odhodlání pro inovace, abychom vybudovali americkou nabídku F1," pokračuje ředitel společnosti Andretti Global.

Neupřesnil však, kdy by mohli mít připravený tým ke vstupu na rošt: "Bude to záležet na zájmu, kolik času to zabere a kde se v té době budeme nacházet. Ale budeme připraveni, jakmile to všechno bude dávat smysl, abychom byli připraveni." Andretti Global staví novou továrnu ve Fishers ve státě Indiana, připravena by měla být v roce 2025.

I welcome the news of the @Cadillac and @FollowAndretti partnership and the @FIA looks forward to further discussions on the FIA @F1 World Championship Expressions of Interest process pic.twitter.com/LQgbYDW0qM — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 5, 2023

Jejich vstup na rošt bude vyžadovat podporu celé Formule 1 včetně současných týmů. Veřejně vstup nové americké stáje podpořily jen dva, ostatní se obávají o finanční dopady. Kterýkoliv nováček musí zaplatit 200 milionů dolarů jako poplatek, který se rozdělí mezi současné týmy, což jim má vynahradit snížení odměn.

"Dnešní zpráva ze Spojených tátů je dalším dokladem popularity a růstu šampionátu F1 pod vedením FIA. Je to obzvlášť potěšující, když zájem vyjádří dvě ikonické značky, jako je General Motors Cadillac a Andretti Global," pochvaluje si prezident FIA Sulajím.

"Jakýkoliv další vstup bude stavět na pozitivním přijetí pravidel pro pohonné jednotky 2026 mezi výrobce. Ta již přilákala Audi. Jakékoliv vyjádření zájmu se musí držet striktního protokolu FIA a zabere několik měsíců," dodává.