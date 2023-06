Norrisova budoucnost? Windsor předkládá angažmá, které mnohé překvapí

V případě úmyslu změnit tým si rodák z Bristolu na nedostatečný zájem určitě nebude moci stěžovat. O jeho služby už projevil zájem například Red Bull, který ústy svého odborného poradce Helmuta Marka sdělil, že ze současného jezdeckého pole by to byl právě pouze Norris, kdo by v totožném voze dokázal konkurovat Maxi Verstappenovi.

„Je tu možnost, že by za rok nebo dva mohl přestoupit k Red Bullu a nahradit Sergia Péreze, ale co by tím získal?," ptá se komentátor Peter Windsor. A dodává: „Nebyl by prostě jen další dvojkou pro Maxe Verstappena? Lando není nosič vody, s takovou pozicí by se určitě nesmířil. Myslím, že pokud by ke spojení těchto dvou jezdců opravdu došlo, Red Bull by si zadělal na problémy."

Podle zkušeného žurnalisty je však ještě jedno místo, kam by Norris mohl zamířit. A nutno říct, že mnohé dost možná překvapí. „Mohl by přestoupit k Alpine. Vypadá to, že jsou dost silní a určitě mají potenciál, takže by to byl zajímavý přestup," zamýšlí se Peter Windsor.