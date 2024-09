Překvapení Verstappen s Markem vedli po Singapuru rozsáhlý hovor kvůli výkonu Norrise

Na okruhu Marina Bay si to měl lídr šampionátu se svým hlavním pronásledovatelem rozdat o vítězství, jenže tentokrát byl po celou dobu závodu pomalejší a neměl nárok. Norris s přehledem vyhrál poté, co ovládl kvalifikaci již v sobotu. O grand slam ho připravil až v samotném závěru Daniel Ricciardo, který zajel nejrychlejší kolo a připravil o o jeden bod.

Marko prozradil, že po Velké ceně Singapuru si s Maxem dlouho volali: "Rozsáhl jsme spolu v úterý hovořili po telefonu." Do konce sezóny zbývá 6 podniků a jeho svěřenec má stále komfortní náskok 52 bodů. Oba nicméně tuší, že je čeká napínavá koncovka: "Musí se dát dohromady, aby byl připravený na velmi těsný a tuhý boj o titul," konstatuje dále.

Pneumatikové strategie GP Singapuru 2024 | zdroj: Pirelli

Přiznává, že je Norris svým výkonem zejména na středně-tvrdé směsi v počáteční fázi závodu zaskočil. Byl na ní v každém kole znatelně rychlejší než Verstappen.

"No, Landova dominance byla patrná zejména na středně-tvrdé směsi. Najížděl na nás devět desetin až jednu sekundu na kolo," popisuje odborný poradce Red Bullu, který přitom tentokrát neměl žádné technické potíže se svým monopostem RB20.

"Je to výjimečné i proto, že pokud bychom, řekněme, zoptimalizovali naše auta, tak by Verstappen na středně-tvrdých pneumatikách stejně takové časy nedokázal zajíždět. A všichni se divíme, jak je to možné," přibližuje překvapení Red Bullu z vývoje posledního závodu, v němž takové manko nečekali.

Looking ahead ⏩ to the final 6 races of the season 👊#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/0HcCjs8ENJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 24, 2024

Na otázku, zda již odepsali boj o titul v šampionátu konstruktérů, ve kterým na McLaren ztrácejí po Singapuru 41 bodů, Marko odpovídá: "Vzhledem k výkonnosti, kterou nyní máme? Ano. Ale jsem optimistou. Pokud Max opět vyhraje závody a Sergio bude končit na třetím či čtvrtém místě, tak to bude vypadat opět jinak. Ale my se soustředíme hlavně na jezdecký titul."

"Pokud se nám ho povede získat - a myslím si, že to bude možné jen tehdy, když Max vyhraje alespoň další dva závody, pak budou to bude vypadat optimističtěji i v šampionátu konstruktérů," dodává odborný poradce Red Bullu, který chystá velký balík vylepšení pro příští závod v Austinu po měsíční podzimní přestávce.