Red Bull není spokojen s vyzvednutím jejich vozu jeřábem, za jak dlouho soupeři okopírují jejich trik?

Náskok rakouského týmu vychází z konstrukce podlahy a toho, jak dokáže využívat proudění vzduchu k utěsnění po stranách a dále na zadním křídle, zejména při aktivaci systému pro snížení odporu (DRS), kdy dochází k odtržení (stallingu) proudění a dalšímu zvýraznění efektu DRS.

Vedení Red Bull nebylo nadšeno z toho, jak vysoko se při odklizení vozu z tratě jejich vůz dostal, v Monte Carlu se s tím ale moc nedá dělat. "Není to skvělé, naše auto tak nezvedáme, ale už se stalo a my jdeme dále," nelibě komentuje šéfinženýr Paul Monaghan.

"Mezi tím, kdy to lidé spatří a kdy to nasadí na vůz, aby zrychlili, ale existuje určité zpoždění. Lepší vysvětlení spočívá v tom, že slepá kopie vás nemusí zrychlit, musíte to integrovat. Nejde jen o kus geometrie podlahy, jde o citlivou oblast na těchto vozech," pokračuje.

Red Bull RB19 poprvé ve vzduchu | zdroj: Formula1.com

"Nezapomínejte, že lidé vnášejí a vynášejí podlahy do garáží, zvedají přední část vozu, takže to nebyla první možnost. Naše vývojová cesta je celkem dobře vytyčená, pokud jde o načasování toho, kdy použijeme věci, jež nás mají zrychlit," říká šéfinženýr Red Bullu.

Kdy by se podle něj mohla objevit funkční kopie jejich podlahy u některého ze soupeřů? "Pokud změníme něčí vývojový plán, pak zřejmě zvětšíme zpoždění, kdy to dostanou na vůz. Zřejmě kolem Japonska uvidíme, jak na tom všichni jsou," odpovídá.

"My si ale musíme udržet naši disciplínu a směr vývoje. Je to pouze náš vůz, co můžeme změnit. Nemáme vliv na to, co dělají ostatní kluci. Budeme se tedy snažit ujíždět po svém a být stále co nejrychlejší," upozorňuje Monaghan.

Jako poslední okopíroval bočnice Red Bull Mercedes, v Barceloně díky tomu dosáhl pokroku | foto: Pirelli

S tím, že jeho řešení ostatní běžně kopírují, nemá jinak problém: "Jde o určitou lichotku, ne? Když se vrátíte do let 2009, 2010, 2011 nebo 2014, vyhrávali jsme závody s celkově podobným balíkem, jaký měl Mercedes, takže vůči tomu nejsme imunní."

"Ostatní se podívají na naše auto a pokusí se jím inspirovat, pokud si myslí, že je to zrychlí. Je to v pořádku. Zeptejte se u McLarenu - v roce 2011 položili auto na vozovku a nebylo rychlé, potom se objevilo s určitými výfuky, které vypadaly jako naše, a byli docela rychlí," vzpomíná Monaghan.

"Děje se to mnoho let, bude to pokračovat. Jde o metodu zvyšování úrovně sportu, nejsou v něm přeci žádné copyrighty. Vnímám to jako lichocení, což je velmi příjemné," dodává ke kopírování, které v F1 běžně probíhá napříč polem.