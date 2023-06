Výkon v Monaku nás překvapil, přiznává Alpine. "V Barceloně porazíme Mercedes i Ferrari," věří

Ocon zaujal minulý víkend už v kvalifikaci, kdy bojoval o pole-position. Pokud by podle něj na boxové zídce nebyli tak opatrní, mohl snadno skončit v první řadě před Fernandem Alonsem.

"Prožili jsme náročný vstup do sezóny, ale už od prvního tréninku jsem se ve voze cítil silněji, za volantem jsem si věřil. Mohl jsem na to v každé části víkend tlačit, být limitu blíže než obvykle v Monaku. Naše rychlost nás samozřejmě hodně překvapila," popisoval Ocon po závodě.

"Myslím si však, že se momentálně musíme držet při zemi. Barcelona bude mít velmi odlišná vlastnosti. Jde o trať, kterou všichni znají a pro nás bude dobrým testem toho, jak na tom přesně jsme," pokračuje francouzský pilot.

Technický ředitel stáje Alan Permane očekává "víceméně stejný" obrázek výkonnost s tím, že opět zaskočí velké týmy před sebou: "Nemyslím si, že jsme měli zvláštní vůz pro Monako. Šlo jen o vylepšení, která jsme nasadili v Imole a tady. Auto funguje dobře."

Radost týmu po zisku bronzu v Monaku | foto: Alpine F1 Team

"Plně očekávám, že budeme v příštím závodě před Mercedesem a Ferrari. Max je příliš daleko a když bude mít Checo [Pérez] svůj den, tak na tom bude podobně. S Fernandem to bude hodně těžké ale nevím, proč bychom si to nemohli rozdat s Ferrari a s Mercedesem, což se nám podařilo v Monaku i v Miami. Byli tam rychlejší než my, ale závodili jsme s nimi. To je našim cílem," vysvětluje Permane.

Alpine byl jedním z několika týmů, které do Monaka přivezly spoustu novinek po zrušení závodu v Imole kvůli lokálním povodním. Španělsko nabídne lepší obrázek o výkonnosti těchto novinek a přesnější porovnání s konkurencí než netypická městská trať minulý víkend.

"Monako je samozřejmě jedinečnou tratí a my jsme rádi, že jsme ji dobře zvládli. Očekáváme, že se nám bude dařit i v Barceloně, která nám umožní mnohem lépe poznat auto. Chystáme tam další vylepšení stejně jako pro většinu okruhů. Bude to tedy pokračovat a my budeme moci o něco přesněji změřit, jak jsme na tom," dodává Permane.