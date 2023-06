Na úvod v Barceloně nejrychlejší Verstappen

První trénink v Barceloně přinesl slunečné a teplé počasí. Závěrečný sektor okruhu je poprvé od roku 2007 bez šikany, což přineslo poměrně drastické zrychlení časů na jedno kolo. Zároveň si jezdci v tomto místě stěžovali na poskakování vozu. Byli mezi nimi například Russell nebo Pérez.

Většina týmů přivezla do Barcelony řadu nových dílů. Například Ferrari nasadilo nové bočnice či podlahu. Novinky nasadil také Aston Martin či Mercedes. I proto se první trénink nesl především v duchu testování. Ferrari kroužilo s Flow - vsem, Aston Martin pro změnu využíval trubice pro měření aerodynamiky.

Eeeek! Gasly and Sargeant make contact towards the end of the session 🫣#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Z1obKgKNTH

V úvodní polovině prvního tréninku byl nejrychlejší Red Bull. Za rudými býky se seřadili piloti Alpine, kteří tak pokračovali v dobrých výkonech z Monaka. Nutno však dodat, že řada jezdců kroužila na nových a tvrdších pneumatikách, jež budou nasazeny od Silverstone. Dobré tempo poukazoval v úvodu také Haas.

Nejlépe nakonec zajel May Verstappen před Sergiem Pérezem a Estebenam Oconem. Druhý trénink je na programu od 17 hodin. Otázkou je, v jakém bude počasí, protože v závěru prvních měřených jízd se nad Barcelonou pořádně smrákalo.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:14,606 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:15,374 3. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:15,418 4. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:15,504 5. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:15,545 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:15,547 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:15,689 8. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:15,694 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:15,726 10. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,753 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:15,783 12. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,845 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:15,906 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:15,915 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:15,939 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:15,978 17. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:16,353 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:16,461 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:16,506 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:16,630

