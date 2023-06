Úprava barcelonské trati slibuje více soubojů

Španělský okruh, hojně využívaný k testování, prošel proměnou v úseku mezi zatáčkami Banc Sabadell (12) a závěrečnou New Holland (14). Na vloženou třináctku, zvanou též Europcar, navázala nová šikana, čímž okruhu přibyly dvě zatáčky a jeho délka se "natáhla" o 28 metrů. Další úpravou prošla předloni pasáž La Caixa (10) a následná "jedenáctka", což byl v podstatě návrat k variantě fungující do roku 2003. Nyní se do stejných kolejí vrací zmíněná partie za zatáčkou Europcar - po 15 letech nepříjemný zpomalovací retardér zmizí.

Jedná se o důsledek tlaku pilotů, kteří existenci tohoto úseku nazývali "projevem zastaralého závodění". Alex Albon úsek označil za "ošklivý" a je přesvědčen, že likvidace šikany napomůže lepším závodním výkonům - a jak dodal, prospěje i jeho stáji.

"Ty tři zatáčky nám vždycky působily určité potíže. Ztrácel jsem tam vždy dost času na kolo, takže zbavit se jich je opravdu perfektní," vysvětluje pilot Williamsu s tím, že ono místo "ničilo zbytek trati", proto i ostatní piloti podpořili jeho přestavbu, nebo chcete-li návrat k předchozí variantě. "Myslím, že to bude dobré, neznám pilota, který by se ke změně stavěl negativně. Vždy to bylo tak trochu... nerad bych použil termínu »ošklivým dílem«, ale je to něco podobného. Degradovalo to vlastně zbytek trati, protože jsme tam ztráceli rytmus. Jde tu především o závodění a já doufám, že se teď o něco zlepší," dodává Albon.

Alexander Albon si změny na Circuit de Catalunya pochvaluje | foto: Williams F1 Team

Šestadvacetiletý rodák z thajského Londres si dal tu práci a poskytl detailní rozbor zmíněné pasáže trati. Znovu lze zdůraznit, že hlavní přínos vidí v konzistentnějším způsobu boje o pozice: "Loni jsme byli svědky, že jsme se v zatáčkách 10 až 12 mohli držet soupeře. Vždy bylo možné najít trochu prostoru, zvláště pokud jste se v desítce udrželi a vzali jedenáctku zeširoka, pak vám vůz před vámi neujel. Ale jakmile jsme se ocitli v úseku 13-15, už jsme neměli variantu a museli kopírovat stopu. Proto se domnívám, že tu letos uvidíme předjížděcí manévry," přeje si Albon.

O přínosu úpravy zatáčky Europcar je přesvědčen i Lewis Hamilton | foto: Mercedes AMG F1 Team

Své nadšení přidává i sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton a vůbec neskrývá radost, přičemž si připomněl i své vůbec první testy na této trati - to bylo ještě v McLarenu v roce 2006: "Ze změny jsem opravdu mega nadšený. Je to jeden ze starších, ,klasických' okruhů - takových, jaké se mi vždy líbily. Vzpomínám si na testování v roce 2006, byl to můj první test s F1 s McLarenem. Trvalo dva, tři, možná čtyři dny a v závěrečné pasáži jsem stěží udržel hlavu nahoře. Krk hrozně trpěl a bolel natolik, že jsem v noci stěží usnul. Teď věřím, že budeme schopni se v posledních dvou zatáčkách udržet soupeřů, když už tu nebude šikana ve stylu Mickey Mouse," prohlásil Hamilton.