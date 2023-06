PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Norris v úžasu

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Auto je skvělé, výborně se řídí. Jsme tady rychlí od první jízdy. Užívám si to. Děkuji týmu a všem v továrně

Ferrari

Carlos Sainz, 2. místo

Byla to náročná kvalifikace, trať se během ní hodně vyvíjela. S druhým místem jsem spokojený, obzvlášť tady ve Španělsku, protože tu mám hodně fanoušků. Závod bude dlouhý, ale pokusím se dokončit na pódiu, v domácím závodě vůbec poprvé v kariéře.





McLaren

Lando Norris, 3. místo

Páni! Skoro tomu nemůžu uvěřit, že jsme třetí, je to pro mě velké překvapení. Možná jsme mohli být i druzí, ale Carlos je tady doma, takže mu to přece nezkazím. (směje se) Udržet se na bedně i zítra bude dost složité, čeká nás dlouhý závod, ale uděláme pro to maximum.