V neobyčejném tréninku nejrychlejší Red Bully

Začátek třetího volného tréninku jako začátek kvalifikace - jezdci narovnaní na konci boxové uličky s úmyslem odzkoušet své nastavení za suchých podmínek. Hrozbou pro všechny byla stahující se temná mračna nad španělským okruhem.

Rychlý jako blesky za jeho zády byl Max Verstappen, který stanovil prozatímní nejrychlejší čas závodního víkendu 1:13,664. Domácí Carlos Sainz zaostal o 576 tisícin a byl zatím čtvrtý, ale nejen on se potýkal s porpoisingem. Potom ale musel být z důvodu havárie Logana Sargeanta trénink pozastaven.

Trénink sice byl po chvíli restartován a boxová ulička se otevřela, ale z důvodu deště nad Barcelonou se na trať nikdo nevydal. Po téměř 20 minutách se stal průkopníkem Lando Norris na přechodných pneumatikách, ale po jednom kole se vrátil zpět do boxů.

Britský jezdec nakonec namotivoval ostatní jezdce, aby to na zeleně označených pneumatikách zkusili taky.

Po incidentech Lance Strolla a Pierra Gaslyho nastal čas přezout zpět na slicky. Mezi prvními byl opět Lando Norris, ale po svém rychlém kole reportoval problémy s brzdami.

Na pneumatiky do sucha později přezuli všichni, ale na nejrychlejší kola ze začátku FP3 nikdo už dosáhnout nedokázal.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:13,664 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:13,914 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:14,072 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:14,240 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:14,264 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:14,278 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:14,353 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:14,360 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:14,659 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:14,681 11. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:14,681 12. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:14,693 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:14,756 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:14,988 15. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:15,105 16. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:15,266 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:15,534 18. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:15,841 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:15,851 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:16,529

