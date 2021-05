"Bídnou kvalifikaci si ve Španělsku a v Monaku už nemůžu dovolit." Alonso o tom, co konkrétně musí zlepšit

Pilot stáje Alpine se zadařilo hned na úvod po dvouleté přestávce v Bahrajnu obsadit devátou příčku na roštu, poté však v Imole i v Portimau vypadl již v Q2, zatímco jeho týmový kolega Esteban Ocon skončil devátý a minulý víkend dokonce šestý.

V závodech si sice Alonso polepšil a dojel na bodech, uvědomuje si ale, že nyní to bude kvůli vlastnostem okruhů náročnější se dostat dopředu: "Hlavním cílem pro nás v následujících dvou podnicích, v Barceloně a v Monaku, obzvlášť osobně v mém případě, je zlepšit se a více se sžít s vozem, zejména v kvalifikaci."

V Portugalsku "jsme měli dobré auto a já jsem v sobotu nepodal dobrý výkon. Pokud by se to stalo v Barceloně nebo v Monaku, tak by můj víkend byl hodně narušený. Nemůžu si to tedy dovolit. Pokusím se o to, abych byl příště lépe připravený," slibuje před víkendovou Velkou cenou Španělska, kde se loni Renaultu do Q3 postoupit nepodařilo.

"Minulý rok to bylo pro tým velmi těžké. Pokusíme se proto o lepší výsledek. Zkusíme s poučit ze všech problémů, jimž jsme čelili loni. Jak jsem řekl, kvalifikace bude na příštích dvou okruzích docela důležité, protože se na nich předjíždí o něco hůře než v Portimau. Hodně se proto na ni budeme soustředit a příští tři dny připravovat," pokračuje Alonso.

Alonso chce stát o víkendu na startovním roštu výše | foto: Alpine F1 Team

To, že trochu zaostává v kvalifikacích podle něj není dáno menším množstvím času, který strávil na měkkých pneumatikách, ale spíše správnými reakcemi na proměnlivé podmínky na trati.

"Každý má nějaký domácí úkol. Já se navíc musím zlepšit o sobotách. Není to jen o dostání maxima z pneumatik na jedno kolo, jelikož v druhém, třetím tréninku nasadíte ty měkké a ujedete jedno kolo, ne víc, a ten čas a výkonnost tam je," vysvětluje španělský matador.

"Je to spíše o proměnlivých podmínkách v kvalifikaci: méně přilnavosti, více přilnavosti, silnější vítr... Cokoliv se na trati mění, musím na to být lépe připravený a rychle tomu porozumět už ve výjezdovém kole. V Q1 nebo v Q2 nemám čas na zajetí více kol. Existují tedy věci, v nichž musím zrychlit. V Monaku a v Barceloně to bude velmi důležité," opakuje Alonso.

Katalánský okruh čeká letos drobná úprava v oblasti zatáček č. 10 a 11. (viz níže), kde dojde ke zvětšení jejich poloměru a jedno kolo bude díky tomu o 20 metrů delší. F1 na něj navíc o víkendu pustí 1000 diváků, kteří budou moci podpořit svého domácího jezdce.