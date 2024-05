"Vyvodíme z toho důsledky," varuje Ocona naštvaný šéf Alpine

Francouzský pilot dostal po Velké ceně Monaka od svého šéfa pěkně vyhubováno kvůli svému pokusu o předjetí Gaslyho v zatáčce Portier těsně před tunelem hned v úvodu, když byly vyvěšeny červené vlajky.

Svého týmového kolegu natlačil na svodidla a došlo ke kontaktu, po kterém se Ocon ocitl ve vzduchu. Po dopadu došlo k velkému poškození podlahy i převodovky, Alpine tak předčasně přišlo o jeden vůz, na poškození si stěžoval i Pierre, ten však mohl po restartu pokračovat a nakonec i vybojovat bod za 10. místo v cíli. A nesmírně cenný - vždyť letos jde teprve o jejich druhý mistrovský bod!

"Tento druh incidentu je smutný. Je to přesně to, co nechceme vidět! Estebanův útok byl naprosto zbytečný. Vyvodíme z toho důsledky! Rozhodneme se, dokud je to ještě čerstvé," zuří Famin po monackém incidentu mezi jeho dvěma závodními piloty.

I když byla velká cena hned poté na 45 minut přerušena kvůli havárii Sergia Péreze s oběma Haasy, Alpine se Oconův vůz již opravit nepodařilo.

Komisaři Estebanovi navíc udělili desetisekundovou penalizaci. Jelikož byl ale již vyřazen ze závodu, promění se automaticky v odsun o pět míst na startovním roštu příštího závodu v Montrealu a na své konto obdrží dva trestné body: "Bylo nám jasné, že kolize byla způsobena přehnaně ambiciózním pokusem o předjetí, z velké dálky zezadu vozem č. 31, proto za incident nese plnou vinu," zdůvodňují komisaři.

Kolize Ocona s Gaslym | zdroj: Formula1.com

Ocon nejen zbytečně ohrozil svého týmového kolegu, ale také dobrý týmový výsledek. Gasly totiž po skvělém výkonu postoupil do Q3 a on mu měl krýt záda před dotírajícími soupeři.

Samotný viník po návratu do boxů před novináři uvedl: "Jsem v pořádku. Divoce mě to vystřelilo do vzduchu a tvrdě jsem dopadl, ale už jsem zažil i horší dny. Samozřejmě šlo o nešťastný incident, odstoupit tak brzy ze závodu. Snažili jsme se auto v garáži opravit... žel jsme objevili příliš velké poškození. Chaotické první kolo." Později se omluvil a vzal vinu na sebe: "Dnešní incident byl mou chybou, prostor byl nakonec příliš malý a já se za to svému týmu omlouvám."

Jeho šéf se ovšem nehodlá spokojit jen s omluvou pilota a slovním pokáráním. Důvody svého hněvu shrnuje slovy: "Pokud bychom na konci závodu bojovali o pódium, proč ne. Ale znovu: v prvním kole a tam, kde není prostor pro útok, nenechal svému týmovém kolegovi žádné místo."

Gasly svého týmového kolego po závodě nechtěl přirozeně ani vidět: "Žel nešlo to tak poklidně, jak jsme plánovali. Nechci moc zacházet do detailů, ale tyto věci by se neměly stávat. Od týmu zazněla jasná instrukce, co dělat, co bychom měli dělat. A on [Ocon] to nerespektoval! Jsem rád, že jsme z toho vyvázli jen z nějakým poškozením předního křídla a několika věcí a že jsme měli štěstí na červené vlajky, abychom je opravili."

V šampionátu konstruktérů je stáj Alpine po Monaku devátá. Na svém kontě má dva body stejně jako Williams, horší je pouze Stake (Kick Sauber) - jediný tým s nulou.