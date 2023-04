Verstappen a Marko reagují na Russellovu výtku, že Red Bull svou formu stále tají

Stáj z Milton Keynes ovládla všechny tři letošní velké ceny a s náskokem 58 bodů vedou šampionát před překvapivě druhým Aston Martinem. Mercedes má o 67 bodů méně a Ferrari po jednom ze svých nejhorších vstupů do šampionátu zaostává už o 97 bodů.

Red Bull podle konkurence svůj potenciál navíc ještě stále maskuje: "Určitě se drží zpět. Jsou na rozpacích, jestli ukázat svůj plný potenciál, protože čím by se zdáli být rychlejší, tím více by se je sport snažil nějak zpomalit... Max ani Red Bull nemají důvod na to tlačit" uvedl v Austrálii Russell.

"Neměli byste si dělat žádné iluze. Red Bull si jede stále svou vlastní ligu," doplnil jeho šéf Toto Wolff. Podle Mercedesu má jejich soupeř v závodním režimu náskok kolem 7 desetin sekundy na kolo.

A co na to Verstappen? "Myslím, že s tím fakt nic nenadělají. Chci tím říct, že se snažíme odvést tu nejlepší práci při vývoji auta, ale také v oblasti managementu rychlosti," reaguje dvojnásobný mistr světa, jenž se drží ve vedení také letos.

Oslavy Red Bullu po vítězství v závodě | foto: Red Bull Content Pool

"Nemá to cenu snažit se získat půl sekundy na kolo a zničit své pneumatiky, protože nakonec nikdy nevíte, jestli nedojde na safety car či červené vlajky, jak tomu bylo dnes. Takže ano, není třeba to všechno riskovat," pokračuje Holanďan.

"V prvním kole jsem byl zkrátka také opatrný. Nechtěl jsem riskovat poškození a auta za mnou byla fakt agresivní. Když to řeknu férově, tak věděli, že nejsou dostatečně rychlí, jejich jedinou šancí proto bylo první kolo a toho také využili," ohlíží se za úvodem GP Austrálie, kde se před něj dostaly oba Mercedesy.

Odborný poradce Red Bullu Helmut Marko bagatelizuje výroky o velké dominanci Red Bullu slovy: "Mohli jste už vidět, jak to je všechno těsné. Všichni stále říkají, že máme velký náskok. Ale teď vidíme, že když se nevydaří malé věci, tak se to může změnit."

"A také pozorujeme, že naší pronásledovatelé - Ferrari, Aston Martin a Mercedes - nesedí se založenými rukami. Už dosáhli pokrok," dodává Marko.