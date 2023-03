"Red Bull letos vyhraje všechny závody," obává se Mercedes. A Ferrari má dva velké problémy

Rakouský tým v Sáchíru ovládl s oběma vozy kvalifikaci i závod, nejbližší soupeř - Fernando Alonso s Aston Martinem - na ně ztratil 38 sekund poté, co Charles Leclerc s Ferrari odstoupil.

Pro soupeře je zpráva o to horší, že během závodu Red Bull podle Helmuta Marka řešil určité potíže a po svých druhých zastávkách utlumil výkon pohonných jednotek, jinak by soupeřům ujížděl o sekundu na kolo.

Určitou nadějí pro Ferrari je, že mu v kvalifikaci bylo na dostřel necelých tří desetin. "Rychlé auto v kvalifikaci musí být rychlé i v závodě, tohle není otázka konceptu. Jsme přesvědčení o tom, že náš směr a věci, které máme ve vývoji, jsou správné," prohlásil nový šéf Scuderie Frederic Vasseur.

Rychlé opotřebovávání pneumatik podle něj vyřeší nastavení a lepším porozuměním. A věří, že vyřeší i spolehlivost poté, co se u pohonné jednotky Charlese Leclerca objevila závada, s níž se dosud nesetkali. "Přišlo to znenadání. Nikdy jsme na takový druh problému s motorem na dynamometru nenarazili ani při 6000 či 7000 km. První podezření padá na baterie," přibližuje Vasseur. Ferrari přitom před závodem měnilo řídící elektroniku s baterií, jenže se zdá, že u nich byl taky problém.

🇪🇸 Carlos: “We knew already from testing that it was going to be tough here in Bahrain and now we need to focus on improving for the upcoming races.”



Wrapping up the first Sunday on track with @CarlosSainz55, @Charles_Leclerc and Fred.#BahrainGP