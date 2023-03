Toyota bude dodávat moduly palivových článků do nákladních aut

"Když bude vůz rychlý, klidně na něj nalepíme i býka." Mercedes se neostýchá okopírovat Red Bull

Mercedes řeší, co se svým nekonkurenceschopným vozem W14, do kterého vkládal velké naděje. Ultra-úzké bočnice nefungují, proto v továrně řeší změnu konceptu. Podle svého šéfa Tota Wolffa by mohlo dojít na okopírování konkurence, dočkáme se na startovním roštu černého Red Bullu?