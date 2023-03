Soupeři Red Bullu reagují na jeho dominanci: "Odvedl lepší práci, zaslouží si to. Musíme zabrat"

Po úvodních dvou podnicích začíná být zřejmé, že si rakouská stáj dojede letos pro další mistrovský titul. Její náskok v závodech je markantní. Pokud se brzy rozhodne, může to být odrazující pro fanoušky, ostatní týmy si nicméně uvědomují, že je na nich, aby zabraly.

"Myslím, že jsme zažili roky, kdy jsme byli stejně silní, ale jde o meritokracii, tohle je sport. I když to není moc skvělé pro podívanou, když pořád vyhrávají ti stejní, tak k tomu dochází proto, že odvedli dobrou práci a my ne. Všichni doufáme v dobrou zábavu. Je však naší povinností, povinností nás všech, abychom je dostihli a bojovali s nimi," říká šéf Mercedesu Toto Wolff.

Dominance jednoho týmu podle něj není ideální, i když se z ní sám dlouhá léta těšil: "Neměli bychom ji znevažovat, protože si vzpomínám na takové výroky v letech 2014 - 2020. Sport je tak zvláštní díky tomu, že na vítězství musíte tvrdě pracovat a ve skutečnosti si zasloužíte je."

"Samozřejmě se pokusíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom se probojovali zpět, a podíváme se na naše slabé oblasti. Zábava následuje za sportem, takže to možná není dobré z komerčního hlediska, ale je to to, co Formuli 1 činí tak mimořádnou!" usuzuje Wolff.

Mercedes i Ferrari za Red Bullem letos hodně zaostávají | foto: Pirelli

Andrea Stella vedoucí McLaren současnou situaci komentuje slovy: "Není to šokující. Pro mě jde jen o výsledek týmu, který má náskok v oblasti poznání a převedení tohoto poznání do výkonnostních řešení. Re Bullu tedy gratuluji."

"Když se podíváte na jejich auto, vidíte propracovanost. Proto si myslím, že si svůj úspěch zaslouží. Je to na nás, abychom odváděli lepší práci a mohli si to s nimi rozdávat," uznává Stella, jenž během zimy převzal otěže závodního McLarenu po Andreasovi Seidlovi.

Pilot Ferrari Carlos Sainz s výše zmíněnými šéfy týmů souhlasí: "Nikdy jsem nefandil obavám z dominance jednoho týmu, protože pokud k tomu dojde, tak je to proto, že odvádí dobrou práci. Zaslouží si to. Jako přál bych si, abychom v té pozici byli my. A pak bych byl fakt naštvaný, pokud by lidé byli znepokojení tím, že ve Formuli 1 dominujeme."

"Žel tohle je spíše sport o autech než o jezdcích. Víme, že to dělá větší rozdíl, byť má Red Bull obvykle velmi silnou sestavu. Pokud mají velmi dobré auto, ostatní piloti toho moc nemůžou udělat pro to, aby s nimi mohli bojovat. Taková je povaha Formule 1. Vídávali jsme to v minulosti, nejde o nic nového," shrnuje Sainz.