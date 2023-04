Vasseur naštvaný na komisaře: U Sainze rozhodnou za 5 sekund, u Alonsa jim to trvá 30 kol

Pět trestných sekund, které komisaři napařili Sainzovi za kolizi s Fernandem Alonsem, byly podle Vasseura nejen příliš tvrdým trestem, ale zároveň měli věnovat více času posouzení celé situace. Španělský pilot se kvůli nim po startu z 4. místa propadl na 12. příčku a Ferrari z Melbourne odjelo bez bodu.

"Mou prací je všímat si pozitivních i negativních věcí, ale z boxové zídky jich je zkrátka více negativních, protože si myslím, že jsme celkově odvedli dobrou práci," hodnotí šéf Scuderie po divokém závodě, který byl třikrát přerušený červenými vlajkami.

"Carlos se po smolné zastávce velmi dobře propracovával dopředu před červenými vlajkami, a být takto ke konci penalizován, to je velmi tvrdé! Určitě jste v takové situaci pod vlivem emocí, protože nejste daleko od pódia, odnikud jste najednou čtvrtí, když všichni ostatní dostanou zastávku zdarma. Odvedl mega dobrou práci!" chválí dále Sainze.

"Myslím, že můžeme diskutovat o tom, jestli penalizace byla tvrdá či nikoliv, záleží na vaší pozici v týmu, takže se analýza potom bude lišit," pokračuje Vasseur, který nechápe rychlost rozhodnutí komisařů.

Alonso ve smyku po nárazu od Sainze | zdroj: Formula1.com

"Ale z mého pohledu je škoda, že si je komisaři alespoň nevyslechli a nepodívali se na data vzhledem k tomu, že to nemělo vliv na pódium. To je, myslím, trochu škoda," lituje šéf Ferrari, které je po úvodních třech velkých cenách mezi konstruktéry až čtvrté za Red Bullem, Aston Martinem a Mercedesem.

"Minulý týden jsme dvakrát během deseti minut měnili pravidla kvůli zastávce Alonsa, dnes jsme mohli udělat totéž, nebo si o tom alespoň pohovořit. Trvalo jim to [v Džiddě] 30 kol, než rozhodli, jestli byl Alonso mimo startovní box. Dnes jim to zabralo jen pět sekund!" zlobí se Vasseur na trest pro Sainze, jemuž dali komisaři plnou vinu za incident s jedničkou Aston Martinu.

Ta se přitom po závodě svého krajana také zastala: "Samozřejmě jsem v tu chvíli netušil, kdo se mě dotkl, jen jsem to cítil... Penalizace je asi příliš tvrdá, protože v prvním kole to je těžké vždy vyhodnotit úroveň přilnavosti a myslím, že záměrně nikdo do druhého auta nenabourá, jelikož si uvědomujeme, že riskujeme také naše auto a konečnou pozici."

"Někdy tedy skončíte na místě, na kterém byste si to v tu chvíli nepřáli. A je to součást závodění. Ještě jsem pořádně neviděl opakované záběry, ale přijde mi to příliš tvrdé," shrnul své dojmy Alonso, jenž bral opět bronz.