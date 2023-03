"Ferrari není v krizi," hájí svůj tým Sainz. Ví přesně, v čem spočívá problém vozu SF-23

Šéf Scuderie Frederic Vasseur potvrdil nové díly, ale přitom avizoval, že jim nemusí pomoci ve výrazném pokroku kupředu. Jejich potíže podle něj spočívají v nadměrném opotřebení pneumatik v závodě, zejména těch tvrdších směsí.

"Ferrari žere pneumatiky. Dnes vám vítězství nezajišťuje 8 - 10 koní. Jde o aerodynamiku. Je třeba s tím něco udělat, protože výjimečná značka jako Ferrari si nemůže dovolit takto pokračovat, obzvlášť když má Red Bull takovou raketu," poznamenává bývalý pilot Ferrari René Arnoux.

Carlos Sainz řekl, že "přesně" vědí, s čím mají problém, je však otázkou, zda inženýři v Maranellu ví, jak jej odstranit. "Musíme se na to zaměřit předtím, než začneme mluvit o vylepšeních," uznává jeho šéf.

"Všechny týmy nasazují každý víkend vylepšení. Novinky pro Austrálii jsou už ve výrobě. Ale to bylo vždy v plánu, není to kvůli poslednímu výsledku. Pořád musíte auto vyvíjet a totéž činí u Red Bullu," uvědomuje si Vasseur před víkendovým podnikem v Melbourne.

Ferrari musí zabrat, letos má co dělat i s Aston Martinem | foto: Scuderia Ferrari

Poté fanoušky uklidňuje a popírá krizi: "Mnoho lidí mi říkalo, že to bude těžké řídit interně tým. Ale to není vůbec pravda. Atmosféra a spolupráce je v rámci týmu dobrá, jen čelíme většímu tlaku z vnějšku. To je moje práce." Uznává, že to, co se povídá, "může ovlivnit morálku týmu. Ano, takové žvásty vás můžou ovlivnit, ale s realitou nemají nic společného."

Není podle něj pravdou, že v Maranellu nyní fungují bez technického ředitele:"Enrico Cardile je šéfem pro šasi a Enrico Gualtieri je šéfem motorů. Jde o stejné rozdělení jako u Mercedesu nebo Renaultu." Přiznává, že jedno oddělení potřebuje reorganizaci, "nechám si to ale pro sebe."

Nestabilitu v týmu popírá i Sainz: "Je to mnohem lepší, než jak je to podáváno ve zprávách... Je nám jasné, že se musíme zlepšit, jak to máme udělat a jaké jsou krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Vlastně mě překvapuje, jak se někteří lidé snaží tým rozhodit, protože to nazývají krizí."

""Jsme těmi prvními, kteří nejsou spokojeni s tím, jak dopadl první závod, a nás to štve nejvíce. Nejvíce se nás to dotýká a vždy budeme dělat maximum pro zlepšení. Kvůli tomu jsem v klidu a vidím, jak jsou lidé včetně mě odhodlaní, soustředění a mají v mysli jediný cíl," dodává Sainz.