Ferrari si nesmí mazat med kolem huby. Vasseur chce po inženýrech upřímná hodnocení

Před dvěma týdny v Bahrajnu nový šéf Scuderie uvedl, že jejich koncept monopostu je v pořádku, jde jen o to najít správné nastavení pro vůz SF-23. Jenže tentokrát na tom byli ještě hůře - vyšší opotřebení pneumatik zůstalo, navíc se přidala horší rychlost na rovinkách i v zatáčkách.

Co je tou první věcí, na které se zeptá svých inženýrů po návratu do továrny? "Abychom si nemazali med kolem huby. Tou nejdůležitější věcí v takových situacích je vědět, v čem jsme dobří a co děláme špatně. Ale nemůžeme si sami sobě říkat nesmysly," zdůrazňuje Vasseur poté, co jeho piloti skončili v Džiddě až na šestém a sedmém místě.

"Musíme se změnit. Musíme pochopit, co děláme špatně, a musíme zabrat. Nestačí jen mluvit, takto rozhodně nezrychlíme," zlobí se Vasseur, který v továrně slyšel chválu na adresu jejich letošního auta.

"Pro mě je obrázek docela jasný. Potenciál auta je dobrý, ale to nestačí, když ho porovnáme s Red Bullem, protože z něj nedokážeme pokaždé dostat maximum," uvádí muž, který na vedoucí pozici v Maranellu na počátku roku nahradil Mattiu Binotta.

Vasseur u Ferrari mění zavedené pořádky, už žádné lechtání uší | foto: Scuderia Ferrari

Podle něj v Saúdské Arábii opět zaostávali v péči o pneumatiky a zejména v rychlosti na tvrdé směsi: "První stint šel hodně dobře a Charles se vrátil do závodu, nicméně jel na měkké směsi a nikdo neví o rozdílech mezi směsmi."

"Carlo měl v prvním stintu na středně-tvrdé slušnou rychlost ve srovnání s ostatními, ale na tvrdých pneumatikách jsme se úplně propadli. To je to, kde musíme pochopit, v čem spočívá náš hlavní problém. Pokud se v něčem máme zlepšit, pak je to očividně management různých směsí," vysvětluje Vasseur.

"Nechci příliš tlačit na tu pozitivní stránku, protože výsledek víkendu není dobrý a my se musíme zaměřit na to, co se děje špatně, nikoliv na pozitiva. Ale nesmím zapomenout ani na provedení řádné analýzy toho, co šlo dobře - a myslím, že kvalifikace šla hodně dobře," pokračuje 54letý Francouz.

"Určitě chceme vždy odvádět lepší práci a bylo to těžké přesně poznat, jaký je potenciál Red Bullu, protože Max se nedostal do Q3. Měl jsem aspoň pocit, že ve srovnání s Mercedesem a Aston Martinem jsme dosáhli pokroku... ale potenciál je jedna věc, v něm jsme udělali pokrok. Problém je, že se na maximu tohoto potenciálu musíme pohybovat celý víkend, a to se nám v neděli nedařilo," uzavírá upřímně Vasseur.