Alonso přirovnává pokrok Aston Martinu k Brawnu GP

Tým patřící Lawrenci Strollovi během zimy dosáhl obrovského pokrok, když úspěšně okopíroval aerodynamický koncept Red Bull a s pohonnou jednotkou Mercedesu i celou jeho zadní částí včetně převodovky a zavěšení zrychlil o 2,5 sekundy.

Najednou vystřelil do čela startovního roštu a jeho nová posila Fernando Alonso bojuje s Red Bully o pozice v první řadě. Není neobvyklé, že k podobným velkým změnám v pořadí docházelo, když se měnila technická pravidla, ovšem tentokrát k takovému pokroku došlo za poměrně stabilních pravidel - měnily se jen okraje podlahy.

"Ferrari na tom v roce 2020 nebo 2021 bylo velmi špatně, v následujícím roce, vloni, bojovali o titul nebo vyhráli první dvě či tři velké ceny sezóny, takže Ferrari loni učinilo ohromný pokrok. Kdysi to předvedl také Brawn GP," vzpomíná vysmátý Alonso na překvapení Rosse Brawna, který odkoupil tým od Hondy, na poslední chvíli získal motory Mercedesu a s Jensonem Buttonem za volantem získal v sezóně 2009 titul.

"Bez změny pravidel je pokrok Aston Martinu zřejmě tím největším. Ke všem ostatním došlo, když se měnila pravidla. Navíc s rozpočtovými stropy jde něco takového dosáhnout velmi těžko. Ale my máme v týmu velmi talentované lidi, takže zatím jde o dobrý začátek - a snad jde jen o začátek," pokračuje španělský matador.

Poukazuje přitom na snahu majitele Strolla, který přivedl britskou automobilku Aston Martin zpět do F1 a jeho pětiletý plán, během něhož chce dosáhnout toho, aby tým mohl pravidelně bojovat o mistrovské tituly.

"Jsem samozřejmě velmi šťastný, moc pyšný. Myslím, že má vizi vítězného týmu v budoucnosti, ať už to bude vyžadovat cokoliv, stát cokoliv nebo potřebovat cokoliv," pochvaluje si Alonso úsilí kanadského majitele týmu.

"Když má nápad, obvykle uspěje, proto to je zajímavé mít lídra jako je Lawrence, jelikož víte, že máte za sebou všechno potřebné a že je tým v bezpečných rukou, ať už požaduje cokoliv," dodává dvojnásobný šampion, který loni přišel z Alpine.

Aston Martin je letos v šampionátu po dvou závodech druhý a Alonsovi patří třetí příčka, přičemž na vedoucího Maxe Verstappena z Red Bullu ztrácí 14. bodů.

#F1 Biggest progress over the winter based on best qualifying sectors in #BaharainGP 📊:

1. @AstonMartinF1 -2.51s

2. @WilliamsRacing -1.12s

3. @redbullracing -0.85s

..

8. @ScuderiaFerrari -0.54s

9. @AlphaTauriF1 -0.21s

10. @alfaromeostake -0.12s pic.twitter.com/3ENDUs9Beh