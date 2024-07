Ferrari SF-24 po nasazení vylepšení divoce poskakuje, šéf vývoje šasi Cardille končí

K týmu se přitom přidal již v roce 2005 jako šéf termického oddělení, v roce 2016 dostal na starost vývoj aerodynamiky a v roce 2021 k tomu přibyl také vývoj šasi. Nyní Scuderia potvrdila, že podal výpověď a jeho úlohu dočasně převezme šéf týmu Fred Vasseur.

Podle zákulisních zpráv zamíří k Aston Martinu, které nedávno podepsalo smlouvu s bývalým šéfem vývoje pohonných jednotek Mercedesu Andym Cowellem (nahrazujícím Martina Whitmarshe). Ferrari nicméně posílí nový šéf výkonnosti šasi Loic Serra a nový zástupce šéfa týmu Jerome D'Ambrosio, oba z Mercedesu.

Ferrari v polovině sezóny 2024 patří mezi konstruktéry druhá příčka, na třetí McLaren má náskok ovšem již pouze 7 bodů. Ten se společně s Mercedesem začíná na rudou stáj dotahovat, obzvlášť poté, co zvolila ve vývoji vozu zřejmě špatný směr a nové díly ji nefungují.

V Barceloně po jejich nasazení auto začalo poskakovat a v Silverstone po přímém porovnání obou konfigurací v trénincích nasadilo do velké ceny raději tu starší.

"Zkrátka se momentálně trápíme. V trénincích jsme se toho dost dozvěděli, když jsme to rozdělili mezi obě auta. Víkend kvůli tomu nedokážeme optimalizovat a soustředit se jen na výkonnost," popisuje zklamaný Charles Leclerc, jenž v neděli dojel mimo body až na 14. místě po zpackané strategii.

Auto ve starší konfiguraci "bylo trochu lepší, což byl hlavní důvod, proč jsme se k ní vrátili," pokračuje vítěz nedávné Velké ceny Monaka. Výkonnostní pokles ale nechtěl rozebírat: "Nepůjdu moc do detailů. Určitě jsme od Monaka něco ztratili. Zkoumáme to. Proto také děláme všechny ty testy. Došli jsme k závěru, že šlo o správné rozhodnutí [vrátit se ke starší konfiguraci] tento víkend, zejména kvůli poskakování."

