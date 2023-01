Zbavit se Schumachera? Nelogické, vzkazuje Haasu Surer

Podle Surera si Haas měl Schumachera ponechat. Švýcar je toho názoru, že v Mickovi tkví potenciál, který ještě syn sedminásobného šampiona Michaela Schumachera neukázal.

Průběh loňské sezony dává Surerovi alespoň částečně zapravdu, v její úvodní polovině byl totiž Kevin Magnussen nepochybně lepší z obou pilotů americké stáje, postupně však Schumacher začal vystrkovat růžky. Už ale neměl k dispozici tak dobrý vůz, aby svou zlepšenou formu promítl i do bodového zisku. A tak se z Haasu pakoval.

Mick Schumacher v závodě v americkém Austinu | foto: Haas F1 Team

„Myslím, že to nejlepší jsme od Micka ještě neviděli. Je evidentní, že má talent. Na místě Haasu bych se ho nezbavoval. Hulk je zkušený jezdec, lepší varianta k krátkodobé perspektivy, neboť je zkušený, ale Mick by podle mě byl lepší variantou směrem do budoucna," zamýšlí se Surer.

„Jestliže dostane dobré auto, které mu vyhovuje, je schopný předvést velké věci. Viděli jsme to ve Formuli 2 i ve Formuli 3. Nepatří však mezi piloty, kteří se věcem dokáží rychle přizpůsobit, on potřebuje čas. Vždy ale nakonec dokáže být rychlý, takže mi rozhodnutí Haasu zbavit se ho přišlo nelogické," dodává Marc Surer.

Pro úplnost dodejme, že příští rok bude Mick Schumacher zastávat pozici rezervního jezdce Mercedesu. Jeho úkolem tedy bude zejména práce na simulátoru a stejně tak marketingové aktivity Stříbrných šípů. Navíc se dá čekat, že dostane příležitost v některém z pátečních volných tréninků.