Windsor o Vettelovi: Když měl ideální vůz, exceloval, když ne, byl průměrný

Podle Windsora byl sice Vettel talentovaným jezdcem, ale aby svůj talent dokázal uplatnit, potřeboval vůz v ideálním stavu. Jinak řečeno potřeboval vůz, který bude vyladěn přesně podle jeho potřeb. Pokud takové auto čtyřnásobný šampion neměl, stal se z něj podle Windsora průměrný pilot.

„Vettelova jízda byla charakteristická specifickým projížděním zatáček. Pokud tuhle schopnost mohl využít, byl perfektní, pokud ne, tak byl průměrný," líčí Windsor, podle něhož Vettel exceloval u Red Bullu právě díky tomu, že měl k dispozici špičkový vůz.

Vettel, Sebastian | foto: F1NEWS.cz

„U Red Bullu měl všechno to, co potřeboval. Měl skvělou přilnavost zadní části vozu i foukaný difuzor. Proto dominoval. Když se pak před rokem 2014 změnila pravidla, stal se z něj obyčejný pilot, který nestačil ani na Ricciarda," popisuje respektovaný novinář.

A dodává: „U Ferrari to bylo totéž, byl to pořád stejný Vettel, nestal se z něj lepší pilot. I proto jsem ho nikdy nezařadil do skupiny s Lewisem Hamiltonem." Vettel ukončil kariéru ve Formuli 1 na konci loňské sezony. Na svém kontě má čtyři mistrovské tituly, všechny získal v barvách Red Bullu. S Ferrari se vytouženého primátu nikdy nedočkal.