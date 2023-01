Další obrat aneb Velká cena Číny 2023 se nakonec přece jen pojede?

V Číně se nemohlo v posledních třech letech závodit kvůli tvrdým opatřením proti šíření Covidu-19 a různým cestovním omezením, která přijala tamější vláda. Závod v Šanghaji se sice nejprve objevil v provizorním kalendáři pro rok 2023, nakonec z něj byl ale vyřazen a sezóna byla omezena na 23 podniků.

V samotném závěru roku 2022 ale čínská vláda v rámci ústupu od nulové tolerance ve své covidové politice oznámila také zrušení povinné karantény pro ty, kteří do země přicestují po 8. lednu. Organizátoři proto ihned oslovili zástupce F1 s tím, že by chtěli závod přeci jen uspořádat.

Podle provizorního kalendáře 2023 se měl jet 16. dubna, před ním i po něm následovala dvoutýdenní přestávka (2. dubna je v plánu Austrálie a 30. dubna Ázerbájdžán). Na místo Velké ceny Číny nebyl ve finální verzi kalendáře dosud zařazen žádný jiný náhradní podnik.

Jediný čínský pilot v poli Guanyu Zhou (vlevo) by měl z uskutečnění závod v Šanghaji v tomto roce velkou radost | foto: Alfa Romeo

Z pohledu logistiky by se vše dalo stihnout, přípravy a přepravu materiálu začíná na konci ledna, kdy týmy odesílají do přístavů své vybavení pro zámořské závody. Nyní záleží na tom, zda skutečně dojde k dohodě s Formulí 1.

Velkou radost z toho by měl loňský nováček Guanyu Zhou, jenž jezdí za Alfu Romeo - konečně by si mohl užít diváckou podporu ve svém domácím závodě. Do Číny se po změně covidové politiky vracejí i další velké sportovní podniky jako je tenisový Šanghaj Masters nebo Ásijské hry.

Velká cena Číny se jela naposledy v sezóně 2019, kdy představovala jubilejní 1000. závod Formule 1. Pokud by se vrátila do letošního kalendáře, byla by v něm 4. podnikem po závodech v Bahrajnu, Saúdské Arábii a v Austrálii.